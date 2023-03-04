快訊

扶養壓力擊敗人口紅利 三明治世代「一打三」困境怎解？

網球版「新竹棒球場」？選手因場地受傷退賽 盧彥勳發文痛批

國際郵輪防疫鬆綁！自主防疫期間登船「有症狀再篩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭嗆「死同性戀」雙方互毆 男頭濺血警介入調查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢7-11三光門市本月3日凌晨12時許，35歲的林姓男子與24歲的羅姓男子雙方人馬起口角，雙方扭打在一起，造成林男頭部撕裂傷並流出大量鮮血，所幸送醫後縫了針並無大礙，雙方目前想互相提告，詳細事發原因將待警方調查釐清。

有民眾在臉書PO文寫下，一對男同志伴侶在中壢中央西路的7-11三光門市，因為親密的舉動引起一旁民眾的不滿雙方發生衝突。據了解，當時羅男正在店內櫃台結帳，林男一行人進入商店，雙方不知說了什麼，只見羅男對林男說「你剛在講什麼」，雙方開始口角衝突，最後羅男嗆出1句「死同性戀」後開始扭打，雙方友人也不斷拉開彼此。

據悉，羅男掏出約8公分未出鞘短刀想自衛，不過肢體衝突過程中仍不慎造成林男頭部挫傷及撕裂傷，超商地上也布滿血跡，所幸送醫縫合後無大礙，羅男過程中也有受傷。

林男也在臉書寫下，第1次因為跟同性伴侶在便利商店門口接吻就被拿刀砍傷成這樣，但他跟老公並沒有錯；從對方口中說出同性戀很噁心，讓他很灰心，後悔沒能打死他，這樣之後這個世界至少能少一個同志可能被傷害等語。

中壢警分局表示，已要求雙方到案說明，目前雙方皆想向對方提告，不過詳細事發過程及原因將有待警方進一步調閱監視器釐清，了解事情原委。

桃園中壢7-11三光門市本月3日凌晨12時許，2男起口角衝突，雙方互毆濺血。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢7-11三光門市本月3日凌晨12時許，2男起口角衝突，雙方互毆濺血。記者翁唯真／翻攝

同志 7-11 同性戀

延伸閱讀

元智大學出版雙溪行旅 帶領追尋中壢文化史

高鐵板橋站30多歲男子落軌卡車廂下 頭部撕裂傷送醫

嫌擋路捶小黃 傷害通緝犯與運將當街互毆雙雙被逮

Uber外送員送餐濺血！不滿開車被叭 他尾隨至送餐地「直接痛毆」

相關新聞

以感冒藥錠製造安非他命 製毒師判7年牟利6千萬沒收

莊姓製毒師4年前與王、陳姓男子提供含假麻黃鹼的感冒藥錠當中，經鹵化、氫化及純化三階段製造甲基安非他命，去年8月間警方被查...

誤遭強制戒治102日 苗栗刺青師獲刑事補償35萬

苗栗劉姓刺青師吸毒被命強制戒治，他抗告被駁仍不放棄再提重審才終獲撤銷，劉主張當時確診才無法接見，解隔後母親隨即來探視，苗...

影／五條通緝犯躲緝三個月 敗在機車沒裝後照鏡遭逮

新北市蘆洲區謝姓男子，去年11月因案，陸續遭五處地院、地檢署發布通緝。昨天（3日）晚上，他搭乘友人所騎機車外出，卻因機車...

毒販關3年出獄繼續賣 供出上游拚減刑反遭重判16年

高雄王姓男子有多項毒品前科，過去曾遭判3年多的刑期，出獄後，仍未記起教訓，繼續吸食、販毒，後又栽在檢警手上；審理時，王男...

遭嗆「死同性戀」雙方互毆 男頭濺血警介入調查

桃園中壢7-11三光門市本月3日凌晨12時許，35歲的林姓男子與24歲的羅姓男子雙方人馬起口角，雙方扭打在一起，造成林男...

高雄毒販違停遭攔查面露忐忑 警一查...車前後掛不同車牌 還藏毒！

高雄32歲蔣姓男子，日前開車出門購物違規臨停路邊遭警員攔查，蔣男忐忑不安的神情讓警員直覺異樣，深入盤查發現，他竟異想天開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦