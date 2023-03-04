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遭嗆「死同性戀」雙方互毆 男頭濺血警介入調查
桃園中壢7-11三光門市本月3日凌晨12時許，35歲的林姓男子與24歲的羅姓男子雙方人馬起口角，雙方扭打在一起，造成林男頭部撕裂傷並流出大量鮮血，所幸送醫後縫了針並無大礙，雙方目前想互相提告，詳細事發原因將待警方調查釐清。
有民眾在臉書PO文寫下，一對男同志伴侶在中壢中央西路的7-11三光門市，因為親密的舉動引起一旁民眾的不滿雙方發生衝突。據了解，當時羅男正在店內櫃台結帳，林男一行人進入商店，雙方不知說了什麼，只見羅男對林男說「你剛在講什麼」，雙方開始口角衝突，最後羅男嗆出1句「死同性戀」後開始扭打，雙方友人也不斷拉開彼此。
據悉，羅男掏出約8公分未出鞘短刀想自衛，不過肢體衝突過程中仍不慎造成林男頭部挫傷及撕裂傷，超商地上也布滿血跡，所幸送醫縫合後無大礙，羅男過程中也有受傷。
林男也在臉書寫下，第1次因為跟同性伴侶在便利商店門口接吻就被拿刀砍傷成這樣，但他跟老公並沒有錯；從對方口中說出同性戀很噁心，讓他很灰心，後悔沒能打死他，這樣之後這個世界至少能少一個同志可能被傷害等語。
中壢警分局表示，已要求雙方到案說明，目前雙方皆想向對方提告，不過詳細事發過程及原因將有待警方進一步調閱監視器釐清，了解事情原委。
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