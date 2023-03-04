高雄毒販違停遭攔查面露忐忑 警一查...車前後掛不同車牌 還藏毒！
高雄32歲蔣姓男子，日前開車出門購物違規臨停路邊遭警員攔查，蔣男忐忑不安的神情讓警員直覺異樣，深入盤查發現，他竟異想天開掛上不同的車牌號碼在轎車前後，車內後座還有三袋安非他命，被警員當場上銬逮捕並扣繳牌照。
上月25日上午，蔣男出門購物貪圖方便就隨意將車輛違停在林園區東林西路與文賢街口，正好林園分局港埔派出所長朱清安及警員陳俊國巡邏路過，立即向前盤查，赫然發現蔣男轎車前後的車牌號碼竟然不一樣。
警深入盤查得知，該車車牌逾檢註銷，早已被警方查扣，沒想到蔣男異想天開逕自借了兩塊車牌懸掛上去，其中一塊車牌居然同樣也是已註銷車牌，警方當場依道路交通管理處罰條例12條開單，並扣繳他的牌照。
此外，警員查看車輛時，發現後座上的喉糖罐中，藏有毒品安非他命三小袋夾鏈袋，蔣男訊後依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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