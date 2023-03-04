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新店擄人案 警快打如演警匪片

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新店警方昨天凌晨帶回在逃4名犯嫌，救出被擄走的人質17歲劉姓少年。記者王長鼎／翻攝 王長鼎
新店警方昨天凌晨帶回在逃4名犯嫌，救出被擄走的人質17歲劉姓少年。記者王長鼎／翻攝 王長鼎
新北市新店區前晚發生黑衣人聚眾叫囂事件，警方快打部隊趕抵逮捕21人，他們聲稱「不滿友人遭擄走」，準備報復及救人；警方確認有名17歲劉姓少年遭擄走，成立專案小組以車追人，昨救出人質，逮捕11名涉案人，詢後依組織、妨害自由等罪送辦。

這起擄人案緣起於新店廖姓男子（41歲）員工老婆，在網路上與網友互嗆，林姓男子等人不爽。前天下午4時許，林男一夥11人到新店寶橋路一棟大樓8樓砸店，並與廖男一方衝突。

警方獲報到場，廖姓男子這方的孫姓少年（17歲）右腳大腿遭刀劃傷、黃姓男子（19歲）被毆傷，傷者送醫時脫口說出，「好像有人不見了」，警方調查確認，劉姓少年被押上車帶離現場。

專案小組動員近60名警力以車追人，前晚六時許先在新店中興路逮捕林姓男子（24歲）等4人，同晚又分別台北、新北逮捕3人；就在尋找劉姓少年期間，警方再度獲報，指寶中路上「有一堆黑衣人聚集」，動員30名快打警力到場，將廖男等21人全部帶回。

目擊民眾說，警方到場控制場面時，對方不配合甚至還想開車逃離，直到警方掏槍大聲喝斥才作罷，「現場超級震撼，根本警匪片」。

昨天凌晨，警方策動躲在新北市三重的吳男（24歲）、謝男（24歲）、陳男（27歲）、周男（21歲）4人投案，4人到案時也將劉姓少年「交付」給警方，臉、手有明顯刀傷，無生命危險，送醫治療。

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