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影／路口違規臨停玩娃娃機 男遇盤檢慌張掏口袋掉毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

19歲蔡姓、嚴姓兩名男子昨晚到台南市區找朋友，吃完消夜牛肉湯後，開車經金華與中正路口，看到路旁娃娃機店，兩人童心大開下車打玩，因車輛違規臨停交叉路口遭警盤檢，蔡邊摸取身上物品邊直講只有錢而已，未料口袋竟掉出K他命、毒咖啡包，當場露餡。

警方調查，蔡男昨晚11時許開車載著友人嚴男到市區遊玩，2人因在金華與中正路口違規臨停打玩選物娃娃機，台南市警二分局南門派出所長周有謚巡邏經過，上前攔檢，兩人一見員警神情慌張。

員警詢問蔡有無攜帶違禁物品時，慌張的直說只有錢包及錢而已，慌忙當中其外套口袋竟掉出K他命10包、13公克及毒品咖啡包7包14公克。在旁嚴男見狀也如洩氣氣球般，乖乖拿出其口袋內的K他命2包、7公克及毒品咖啡包5包、10公克交付。

兩人當場為員警上銬逮捕，帶返所調查，且經毒品及尿液檢驗均呈現第2、3級毒品陽性反應，被依涉毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦，並將擴大追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

員警詢問蔡有無攜帶違禁物品時，慌張的直說只有錢包及錢而已，慌忙當中其外套口袋竟掉出K他命及毒品咖啡包。圖／讀者提供
員警詢問蔡有無攜帶違禁物品時，慌張的直說只有錢包及錢而已，慌忙當中其外套口袋竟掉出K他命及毒品咖啡包。圖／讀者提供
蔡姓、嚴姓兩名男子昨晚吃完消夜後，開車經金華與中正路口，看到路旁娃娃機店，兩人童心大開下車打玩，因車輛違規臨停交叉路口遭警盤檢。圖／讀者提供
蔡姓、嚴姓兩名男子昨晚吃完消夜後，開車經金華與中正路口，看到路旁娃娃機店，兩人童心大開下車打玩，因車輛違規臨停交叉路口遭警盤檢。圖／讀者提供

毒品 違停

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