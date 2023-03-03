對飲9小時…恐怖酒客6刀刺死小姐 竟自刺胸腹呆坐沙發

台北市中山區錦州街上某酒店今晨發生命案，陳姓男客酒後持刀刺殺張姓女陪侍，張女身中6刀，送醫不治，陳男犯後自殘，員警介入時他呆坐沙發，送醫後目前仍在治療中，確切案情有待釐清。

警方調查，56歲陳男是酒店常客，每次上門消費都固定點29歲張女坐檯陪酒，昨晚6時許獨自到店內消費，因張女還沒上班，只好先點其他小姐陪酒，直到10時許張女上班後，改由張女進入包廂坐檯。

陳男、張女1對1飲酒至今晨7時許，酒店準備散場之際，行政人員突然聽聞包廂內傳出爭執、驚叫聲，立刻趕赴包廂內查看，發現張女受傷流血、倒地不起，陳男則持尖刀自殘，立刻上前制止，並報警處理。

警方表示，轄區中山二派出所員警到場時，只見陳男腹部、左胸受穿刺傷，一個人呆坐在包廂沙發上，立刻上銬逮捕，張女則是腹部、頸部受穿刺傷，共計6刀，倒臥廁所，血流不止，沾血的水果刀則在廁所馬桶裡；經救護人員協助送醫後，張女急救至上午10時許不治身亡，陳男無生命危險，仍在治療，派員戒護當中，全案將朝殺人罪方向偵辦。

據悉，陳男平時向酒店幹部自稱是「醫師」，但案發後警方清查陳男身分，發現陳男其實無業。因陳男平時對張女有好感、固定點檯，警方不排除案發當時是陳男打算將張女「框出場」，但遭張女拒絕，陳男憤而持刀刺殺對方後自殘，但確切犯案動機、案發經過等，仍有待進一步釐清。

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陳男持刀自殘但傷勢不重，送醫治療確認無生命危險後，下午近2時被帶返警所偵詢。記者李隆揆／翻攝