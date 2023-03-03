四海竹聯分子也搶柬埔寨詐騙商機 送豬仔出國射擊凌虐

林姓男子自稱四海幫海公堂幹部，和有竹聯幫背景的呂姓男子合作誘騙國人赴柬埔寨從事電信詐騙，警方去年獲報追查，發現林等人仲介1人赴柬可獲5萬元，多人到當地被逼行詐，若不從就會遭瓦斯槍射擊、槍托痛毆，警方2月中搜索逮捕林等8人，雲林地檢署依人口販運法等收押林男。

刑事局電信偵查大隊調查，林男（31歲）有四海幫海公堂背景，並以彰化地區活動吸收當地分子建立威望，由於本身經營車行同時買賣人頭帳戶，眼見柬埔寨電信有利可圖，其和成員只要仲介1人赴柬就可以獲得5萬元酬勞。

林並和竹聯幫地虎堂的呂姓男子（29歲）合作，因呂和柬埔寨當地集團有聯繫管道，雙方長期以話術誘騙、招攬被害人到香港辦理人頭帳戶詐貸，實則前往柬埔寨做詐騙機房。

警方說，去年8月有被害人臨時反悔，集團還要他付2萬元代辦費，但因付不出來報案才曝光。警方循線追查，發現集團主要分兩部分做案，其一在國內民宿控制被害人，強迫提供人頭帳戶協助行詐，另外是有被害人還想賺更多錢，就引介至柬埔寨機房。

警方查出，有被害人在柬埔寨機房若拒絕工作、想回台，就會遭成員持瓦斯槍射擊、槍托痛毆頭凌虐，還有人被打到骨折滿身血。