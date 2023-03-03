台中警清幫派詐團 赫見惡靈古堡砍殺殭屍用「狗腿刀」

台中張姓男子從事網路詐騙透過臉書以「買空賣空」手法佯稱販售名牌包、健身器材，民眾匯款卻遲等不到物品，警方從他家搜出339萬現金，估計每月洗錢高達250萬元，全台百人受害；警方還在另起討債集團查獲電影惡靈古堡中出現的「狗腿刀」，連同毒品、詐團及幫派一共送辦368人。

台中市刑警大隊今上午舉辦記者會，由台中市警察局副局長鄧學鑫主持，警方統計2月份查獲13幫派73人、詐團43件177人、毒品案118人超過12公斤，另有空氣槍、獵槍及非法刀械，犯罪所得現金437萬元，並查扣土地、房屋及聲請法院裁定扣押1億6966萬元。

刑大偵四隊指出，張姓男子（35歲）平時在北屯區經營通訊行，去年5月起卻利用臉書等平台販賣二手精品、健身器材，實際上刊登物品多從網路下載根本沒有貨源，而是以「買空賣空」模式從事詐騙，有民眾私訊下單依指示匯錢到指定帳戶，卻根本收不到貨品或拿到劣質爛貨。

警方說，該案被害人超過百人遍及全台，有人下單買健身器材卻收到電風扇，還有人砸10萬元要買名牌包卻什麼都沒收到。警方查出，張男在電子支付平台開設帳戶，並將帳戶提供給犯罪集團從事假網路拍賣詐騙，被害人匯款後金額馬上轉入第三方支付的人頭帳戶。

警方表示，款項層層轉匯至張男電子支付帳戶，張再於ATM將錢領出或購買虛擬貨幣進行洗錢，估計每月洗錢金流高達250萬元；警方2月22日持搜索票到場，張起初不願配合，最後才再他上鎖的抽屜內起獲339萬元現金，另有點鈔機、平板等證物，將同時溯源清查共犯。

第2分局另查獲張姓男子暴力討債集團，除以常見的電擊棒、球棍恫嚇被害人，警方還起獲數把外型像俗稱「狗腿刀」的廓爾克彎刀，原起源自尼泊爾民族戰鬥隨身佩帶，若彈藥用盡就會持刀搏鬥，另電影惡靈古堡中，女星蜜拉喬娃維琪也是持該刀和殭屍批砍搏鬥。