散場前帶妹出場遭拒 酒店常客竟持刀猛刺小姐6刀致死

台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡。記者李隆揆／攝影 台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡，警方目前已介入釐清確切犯案動機及案發過程。

警方初查，56歲陳姓男子是該酒店常客，固定點29歲張姓女陪侍坐檯，昨晚再次到店內飲酒，直至今早7時許準備離場時，欲將張女帶出場，張女不肯，陳男竟拿出尖刀猛刺張女，張女身中6刀後倒地，陳男也持刀自殘。

店家人員聞聲趕赴包廂查看，發現張女倒地、陳男持刀自殘，立刻上前制止、報警處理，並協助2人送醫搶救，但張女送醫後不治身亡。

警方表示，陳男腹部、左胸瘦穿刺傷，張女腹部、頸部受穿刺傷，兩人皆送往台北馬偕醫院救治，目前正積極釐清確切案情，全案朝殺人罪方向偵辦。

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