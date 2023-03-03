快訊

賴系人馬掌資策會衍生公司 上任就毀約恐登補助黑名單

「要學生上戰場？」全動法惹議 教長：即日起停止青年服勤資料建置

搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散場前帶妹出場遭拒 酒店常客竟持刀猛刺小姐6刀致死

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡。記者李隆揆／攝影
台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡。記者李隆揆／攝影
台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡，警方目前已介入釐清確切犯案動機及案發過程。

警方初查，56歲陳姓男子是該酒店常客，固定點29歲張姓女陪侍坐檯，昨晚再次到店內飲酒，直至今早7時許準備離場時，欲將張女帶出場，張女不肯，陳男竟拿出尖刀猛刺張女，張女身中6刀後倒地，陳男也持刀自殘。

店家人員聞聲趕赴包廂查看，發現張女倒地、陳男持刀自殘，立刻上前制止、報警處理，並協助2人送醫搶救，但張女送醫後不治身亡。

警方表示，陳男腹部、左胸瘦穿刺傷，張女腹部、頸部受穿刺傷，兩人皆送往台北馬偕醫院救治，目前正積極釐清確切案情，全案朝殺人罪方向偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

酒店 命案 殺人

延伸閱讀

高雄工地命案綁鐵工遭同事奪刀刺死 3嫌地院裁押禁見

拿刀砍向同事反遭奪刀刺死 警共逮4人追查高雄工地命案

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

泰籍女來台觀光卻躲大樓地下室性交易 警尾隨男客破獲

相關新聞

散場前帶妹出場遭拒 酒店常客竟持刀猛刺小姐6刀致死

台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡，警方目前已介入釐清...

台中警清幫派詐團 赫見惡靈古堡砍殺殭屍用「狗腿刀」

台中張姓男子從事網路詐騙透過臉書以「買空賣空」手法佯稱販售名牌包、健身器材，民眾匯款卻遲等不到物品，警方從他家搜出339...

四海竹聯分子也搶柬埔寨詐騙商機 送豬仔出國射擊凌虐

林姓男子自稱四海幫海公堂幹部，和有竹聯幫背景的呂姓男子合作誘騙國人赴柬埔寨從事電信詐騙，警方去年獲報追查，發現林等人仲介...

無辜越南移工慘死…屏警擴大查緝 2周內逮捕50名犯嫌

屏東警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，於2月13日至24日採取系統性「一個一個抓、一波一波掃」策略，2個禮拜內共逮捕5...

車禍談和解演變街頭鬥毆 警方重法查辦母子等8男女

蔡姓婦人因兒子乘楊姓男子的機車，出車禍骨折，向楊要求醫藥費7萬元，昨晚蔡婦帶兒子與她的6名朋友，與楊談和解，楊認為受恐嚇...

通緝犯拒檢撞警車 妻中彈 他落跑

彰化縣陳姓男子因恐嚇取財、毒品案被通緝，昨開車載徐姓妻子被員警攔查時拒檢逃逸，撞傷騎機車盧姓男子，再倒車衝撞警車；員警朝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦