無辜越南移工慘死…屏警擴大查緝 2周內逮捕50名犯嫌

屏東警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，於2月13日至24日採取系統性「一個一個抓、一波一波掃」策略，2個禮拜內共逮捕50名犯嫌，查扣非制式手槍、子彈、毒品K他命等證物，其中6名犯嫌依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪移送，經法院裁定羈押。

屏警跨單位合作辦理，共查獲8名治平目標、42名共犯，並查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物，其中2名治平目標及4名共犯，分別依殺人、傷害、妨害自由、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪，移送屏東、台中及桃園地檢署偵辦，經法院裁定羈押。

上個月發生的31歲越南籍范姓移工在租屋處遭人活活打死案件，里港分局循線追緝，發現以廖姓男子為首的暴力犯罪集團涉嫌重大，該集團經常以暴力毆打、拘禁或恐嚇被害人，且在高雄旗山另犯下藉機勒索、拘禁等案，警方與高雄旗山分局及台中警察第六分局跨區合作，於2月24日將躲藏在台中的廖嫌及5名共犯查緝到案。

此外，東港、內埔和恆春警分局於執行專案期間，分別逮捕洪姓、林姓和江姓為首的暴力犯罪集團，個別涉及經營地下錢莊、暴力討債、毆打、恐嚇、率眾鬥毆等不法行為，經專案小組追查，報請地檢偵辦，共查獲治平目標3名及共犯14名到案。

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