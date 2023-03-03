快訊

賴系人馬掌資策會衍生公司 上任就毀約恐登補助黑名單

「要學生上戰場？」全動法惹議 教長：即日起停止青年服勤資料建置

搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

無辜越南移工慘死…屏警擴大查緝 2周內逮捕50名犯嫌

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，於2月13日至24日採取系統性「一個一個抓、一波一波掃」策略，2個禮拜內共逮捕50名犯嫌，查扣非制式手槍、子彈、毒品K他命等證物，其中6名犯嫌依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪移送，經法院裁定羈押。

屏警跨單位合作辦理，共查獲8名治平目標、42名共犯，並查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物，其中2名治平目標及4名共犯，分別依殺人、傷害、妨害自由、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪，移送屏東、台中及桃園地檢署偵辦，經法院裁定羈押。

上個月發生的31歲越南籍范姓移工在租屋處遭人活活打死案件，里港分局循線追緝，發現以廖姓男子為首的暴力犯罪集團涉嫌重大，該集團經常以暴力毆打、拘禁或恐嚇被害人，且在高雄旗山另犯下藉機勒索、拘禁等案，警方與高雄旗山分局及台中警察第六分局跨區合作，於2月24日將躲藏在台中的廖嫌及5名共犯查緝到案。

此外，東港、內埔和恆春警分局於執行專案期間，分別逮捕洪姓、林姓和江姓為首的暴力犯罪集團，個別涉及經營地下錢莊、暴力討債、毆打、恐嚇、率眾鬥毆等不法行為，經專案小組追查，報請地檢偵辦，共查獲治平目標3名及共犯14名到案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

屏東縣高樹鄉一名合法越南籍范姓移工，於上個月9日在租屋處遭人活活打死，屏警擴大查緝2周內偵破4起暴力犯罪集團，共逮捕50名犯嫌，經法院裁定羈押。圖／屏東縣警局提供
屏東縣高樹鄉一名合法越南籍范姓移工，於上個月9日在租屋處遭人活活打死，屏警擴大查緝2周內偵破4起暴力犯罪集團，共逮捕50名犯嫌，經法院裁定羈押。圖／屏東縣警局提供
屏東縣警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，與其他單位跨區合作辦理，查獲8名治平目標、42名共犯，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物。圖／屏東縣警局提供
屏東縣警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，與其他單位跨區合作辦理，查獲8名治平目標、42名共犯，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物。圖／屏東縣警局提供
屏東縣警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，與其他單位跨區合作辦理，查獲8名治平目標、42名共犯，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物。記者張已亷／攝影
屏東縣警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，與其他單位跨區合作辦理，查獲8名治平目標、42名共犯，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物。記者張已亷／攝影
屏東縣警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，與其他單位跨區合作辦理，查獲8名治平目標、42名共犯，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物。記者張已亷／攝影
屏東縣警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，與其他單位跨區合作辦理，查獲8名治平目標、42名共犯，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀、棍棒等證物。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉一名合法越南籍范姓移工，於上個月9日在租屋處遭人活活打死，屏警擴大查緝2周內偵破4起暴力犯罪集團，共逮補50名犯嫌，經法院裁定羈押。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉一名合法越南籍范姓移工，於上個月9日在租屋處遭人活活打死，屏警擴大查緝2周內偵破4起暴力犯罪集團，共逮補50名犯嫌，經法院裁定羈押。記者張已亷／攝影

恐嚇 毒品 移工

延伸閱讀

涉嫌槍擊「瘋琴」公司疑幕後有黑手 地院深夜裁定羈押槍手

退休警涉殺人案交保 檢方抗告成功再度羈押

桃警跨轄逮通緝毒品情侶 搜出改造霰彈槍及1發子彈

擄殺通訊行甜美女店員凶手「睡眠不佳」求交保 法官不准：延押2個月

相關新聞

散場前帶妹出場遭拒 酒店常客竟持刀猛刺小姐6刀致死

台北市中山區錦州街上一家酒店今晨發生命案，男客酒後持刀刺殺酒店女陪侍後自殘，雙雙送醫後，女子不治身亡，警方目前已介入釐清...

台中警清幫派詐團 赫見惡靈古堡砍殺殭屍用「狗腿刀」

台中張姓男子從事網路詐騙透過臉書以「買空賣空」手法佯稱販售名牌包、健身器材，民眾匯款卻遲等不到物品，警方從他家搜出339...

四海竹聯分子也搶柬埔寨詐騙商機 送豬仔出國射擊凌虐

林姓男子自稱四海幫海公堂幹部，和有竹聯幫背景的呂姓男子合作誘騙國人赴柬埔寨從事電信詐騙，警方去年獲報追查，發現林等人仲介...

無辜越南移工慘死…屏警擴大查緝 2周內逮捕50名犯嫌

屏東警方配合警政署全國同步掃黑專案行動，於2月13日至24日採取系統性「一個一個抓、一波一波掃」策略，2個禮拜內共逮捕5...

車禍談和解演變街頭鬥毆 警方重法查辦母子等8男女

蔡姓婦人因兒子乘楊姓男子的機車，出車禍骨折，向楊要求醫藥費7萬元，昨晚蔡婦帶兒子與她的6名朋友，與楊談和解，楊認為受恐嚇...

通緝犯拒檢撞警車 妻中彈 他落跑

彰化縣陳姓男子因恐嚇取財、毒品案被通緝，昨開車載徐姓妻子被員警攔查時拒檢逃逸，撞傷騎機車盧姓男子，再倒車衝撞警車；員警朝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦