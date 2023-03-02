涉嫌槍擊「瘋琴」公司疑幕後有黑手 地院深夜裁定羈押槍手

曾名列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴，位在家鄉嘉義縣水上鄉公司巨得集團透天厝，昨天凌晨1點多遭竹聯幫份子邱姓男子，持改造長槍對門口連開5槍，邱男隨後帶槍及25發子彈到水上警分局投案。經檢察官訊問後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，深夜嘉義地院裁定收押禁見。地院並提出疑點，並非邱男所稱開槍恐嚇借此出名那麼單純，懷疑幕後有藏鏡人。

嘉義地院表示，訊據被告坦承有羈押聲請書上所載的恐嚇危害安全、毀損、非法持有槍枝罪嫌，並有告訴人的證述、監視器錄影翻拍照片、現場照片、搜索扣押筆錄、槍枝性能檢測報告表、扣案槍彈照片等書證在卷可證，被告涉犯上開罪嫌的犯罪嫌疑重大，涉犯5年以上有期徒刑之罪。

地院表示，雖然被告陳述稱係因見盧涉猥褻少年的新聞，才動念持槍射擊盧的住處、恐嚇並藉此出名。但是被告自陳與盧等人並不認識，告訴人也表示不認識被告。又上開猥褻案件，業經判決確定且執行完畢，被告又稱是2年前看到新聞，距今已有相當時間，顯然有違常情，被告犯行有高度受他人指使的可能。

被告既已攜槍自行投案，然其卻於投案前將其已使用4年之久的手機丟棄，使偵查單位無法查閱手機中與可能共犯的通聯，有事實足認其有湮滅證據、勾串共犯之虞，而有羈押的原因。