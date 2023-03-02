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竹聯幫分子涉槍擊「瘋琴」公司 晚間檢方聲請羈押禁見

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導

曾名列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴，位在家鄉嘉義縣水上鄉公司巨得集團透天厝，昨天凌晨1點多遭竹聯幫份子邱姓男子，持改造長槍對門口連開5槍，盧照琴及家人未住在公司，無人傷亡，邱男隨後帶槍及25發子彈到水上分局投案，警方偵訊後移送嘉義地檢署。晚間檢察官訊問後，認為邱男涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有步槍及刑法恐嚇、毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係5年以上有期徒刑重罪，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

邱男向警方供稱，「賭爛」（厭惡）「瘋琴」對少女犯強制猥褻罪，開槍洩憤，警方懷疑邱男行凶動機是幫派利益糾紛，開槍恐嚇示警，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及毀損等罪法辦，報檢察官指揮追查幕後藏鏡人。

盧照琴捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，遭判刑2年4月，2009年7月假釋出獄，2018又遭控猥褻女友的女兒17歲少女，法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判徒刑10月，最高法院駁回上訴定讞，去年3月25日發送嘉義監獄服刑，本應於1月24日期滿，依行刑累進處遇條例，獄中表現穩定提早於1月6日出獄。

警方押解開槍邱男重返現場蒐證。記者魯永明／攝影
警方押解開槍邱男重返現場蒐證。記者魯永明／攝影

嘉義 恐嚇 猥褻

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