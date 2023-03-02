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賓士車飄異味 南市特警「好鼻師」查獲逾百克愷他命

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局保安警察大隊特殊任務編組(霹靂小組)隊員在永康區執勤時，發現1輛賓士車車窗未關不斷飄出塑膠異味，警方聞得有異攔查，意外起出逾百克愷他命及一粒眠，余姓駕駛坦承持有，警詢後依品危害防制條例送辦。

南市警局說，上月28日深夜10點半，當時保大霹靂小組警員在永康區大橋一街巡邏，發現白色賓士車車窗未關，因該車窗內不斷飄出燃燒塑膠的惡臭味，員警直覺有異趨前攔查35歲余男，經余同意後警方搜索車內，起出愷他命共104.98公克及21顆一粒眠，余自知難逃法網向警方坦承遭查獲毒品均為其所有。

保警大隊長蔡宗昌表示，同仁為打擊犯罪維護社會治安，車輛行進間要發現犯罪徵候，須眼明手快且鼻要到，全憑同仁長期實務經驗累積而成，感謝同仁為治安付出。

賓士車飄異味，南市特警好鼻師查獲逾百克愷他命及一粒眠。圖／民眾提供
賓士車飄異味，南市特警好鼻師查獲逾百克愷他命及一粒眠。圖／民眾提供

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