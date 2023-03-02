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高雄工地命案綁鐵工遭同事奪刀刺死 3嫌地院裁押禁見
高雄市橋頭區日前發生工地命案，51歲柯姓男子因材料擺放問題，與另4名同事發生爭執，還拿30公分小武士刀要回頭理論，卻遭對方奪刀，後又被持銳器刺傷腹部等多處被割傷，送醫不治；行凶這方1人重傷住院，3人被依殺人罪移送，複訊後檢方聲押，地院今天裁定羈押禁見。
此案發生於2月27日下午12時許，在工地負責綁鐵的柯男，因擺放材料位置，與44歲李姓男板模工意見不和，雙方爆肢體衝突，柯氣不過，返回車上拿30公分小武士刀再回頭理論，李男則找來30歲郭姓男子、32歲陳姓男子及23歲戴姓男子助陣。
衝突過程中，柯男刀被奪去，被刺中腹部倒地昏迷，到院前失去呼吸心跳，經搶救不治，後由柯的妻子及親人陪同下到院處理後事，警方也報請檢方相驗。
李男、郭男也被割傷，李傷勢輕微包紮後出院，郭傷勢較重，多處刀傷，仍在醫院，無生命危險；陳男、戴男則是逃離現場，後由警方通知於案發當天下午4時到案。
因當下衝突混亂，涉案的李、郭、陳、戴4人起初都未吐實，還反控對方先出手，後續又發現有人也拿銳器刺傷死者，經檢方複訊後，認有逃亡、串證之虞，聲請羈押禁見，今橋頭地方法院開羈押庭，准予羈押，並禁止接見通信。
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