快訊

尖峰時刻自撞！竹科接駁巴士卡橋上 8人輕傷送醫

Toyz飲料店違建當廚房 北市府：不改善就拆

4.58億元現金全繳國庫 去年無人繼承遺產創新高

博弈集團1年賭資逾20億元 警逮42人法辦

中央社／ 台中2日電

林姓男子6年前在台中市七期1處商辦設置博弈機房被查緝後，他在同地點再設置博弈集團，警方日前循線再次破獲，初步清查集團1年經手賭資逾新台幣20億元，詢問後將林男等42人送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，警方於民國111年8月間獲報，52歲林男租下台中市七期重劃區1處商辦大樓辦公室，經營賭博網站的大型博弈集團機房，且集團旗下組織嚴密、分工細膩，分別有資訊、客服、人力、會計等部門，實施企業化經營。

案經刑事局偵查第六大隊第二隊報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，歷經4個月跟監蒐證後，於今年1月9日執行搜索，逮捕主嫌林男及共犯等42人，初步清查每月賭資逾1億7000萬餘元、1年賭資逾20億元，並查扣手機、電腦主機、平板電腦、筆記型電腦、現金300餘萬元等贓證物。

警方查出，涉案的博弈集團為招攬成員加入，更在求職網上自詡公司工作環境優良，更主打員工生日禮券、三節獎金、活動聚餐、特別休假等福利，林男並於機房內架設遠端斷電系統，阻礙辦案人員查緝，但警方已事先掌握集團經營賭博網站的組織脈絡及相關事證，順利將集團成員一舉查緝到案。

此外，林男6年前才被新北市警方查緝過設置博弈機房，但他未「另起爐灶」，仍在同一處地點設置博弈集團。警方全案詢問後，將林男等42人依賭博、洗錢與組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

賭博 台中市

延伸閱讀

影／博弈業者藏台中七期 獨愛這棟商辦被抄2次仍堅持

男擁槍又經營詐欺博弈機房 南警逮11人送辦

嘉義3名博弈金主繳回1億 涉賭博、洗錢判緩刑2年確定

高雄計程車招呼站藏賭場 警攻堅逮27人查扣百萬賭資

相關新聞

南檢起訴邱莉莉 藍委籲賴清德：要邱辭職、重選議長

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，今認台南市議長邱莉莉、林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，提起公訴。...

高雄工地命案綁鐵工遭同事奪刀刺死 3嫌地院裁押禁見

高雄市橋頭區日前發生工地命案，51歲柯姓男子因材料擺放問題，與另4名同事發生爭執，還拿30公分小武士刀要回頭理論，卻遭對...

郭再欽打黃偉哲名號成「地下市長」？ 蔡育輝：檢方要查明

台南地檢署偵辦台南市議長賄選案，起訴書提到幕後操盤的郭再欽與國民黨前副議長李文俊、無黨籍議員黃麗招等人對國民黨議員李鎮國...

捷運環狀線秀朗橋站驚傳男子從12米高天橋墜地 命危送醫

新北捷運環狀線秀朗橋捷運站，今天下午近2點傳出有人墜落大馬路，據了解，24歲周姓男子不明原因，從捷運站體下方天橋掉落...

台南議長賄選案郭再欽等6人移審 台南地院今下午開庭訊問

台南市議會正副議長賄選案，檢方陸續聲押民進黨前中執委郭再欽等6人，歷經近3個月調查，認定邱莉莉等人嚴重破壞民主法治，有損...

台中公車撞死母嬰獨留伊拉克籍丈夫 檢起訴客運司機求重刑

台中豐原客運陳姓司機去年底開公車未注意，轉彎輾斃李姓女子及嬰兒車中的1歲男嬰，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，陳事後曾下跪道歉，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦