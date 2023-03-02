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抓到了！女車手被囚3天木棒、鐵鍋暴打 3凶嫌落網
台中市21歲陳姓詐騙集團女車手日前被同夥懷疑向警供出犯行，遭囚禁在龍井區一處檳榔攤地下室鐵皮屋內3天，遭木棒、鐵鍋暴打，雙腳被鐵鏈拴住，後趁隙向父求救才被救出。警方今天凌晨3時，拘提陳姓車手頭為首的3凶嫌到案，詢後依詐欺、傷害、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪嫌法辦。
警方查出，龍井區這處檳榔攤地下室為陳姓車頭手向檳榔攤業者借用，做為與陳女，以及其他2名車手聚集場所，陳女在上月24日到警局製做筆錄、手機被扣留，同夥懷疑陳女供出詐騙集團犯行，利用陳女返回取車時，以鐵鍊囚禁，並以毆打成傷，陳女在27日趁同夥外出時，以現場遺留手機向父求救。
警方與家屬趕往現場後，發現陳女雙腳被鐵鏈拴住，但雙手可自由活動，陳女自行打開大門，頭部、頸部、四肢遭毆傷。因現場未看見鑰匙，警方請消防員到場協助破壞陳女腳上的鐵鏈，並協助送醫。
烏日警分局偵查隊長許軒鳴說，警方立即組成專案小組查緝，並報請台中地檢署指揮偵辦，今天凌晨3時許，持拘票分別拘提以陳姓犯嫌為首的詐騙集團3成員到案，並查扣鐵鍊、木棒、鐵鍋等證物。
許軒鳴指出，全案詢後依詐欺、傷害、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。本分局將持續溯源追查，擴大偵辦，以徹底瓦解該詐騙集團。
烏日警分局呼籲，詐騙集團求職徵才廣告，常見「時間彈性、輕鬆賺錢、免經驗」等誘惑字眼，社會大眾切勿相信，以免惹禍上身。詐騙手法不斷推陳出新，民眾對於周邊親友也應多加提醒或宣導，如有疑義，可撥打110、165或向就近警察機關求證或報案。
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