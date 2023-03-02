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影／台中mini撞奧迪！一個酒駕、一個擁槍帶毒統統送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，西屯區青海路、上石路發生車禍，現場是一輛直行奧迪休旅車撞上左轉mini轎車，警方發現其中一名駕駛酒精濃度超標，另名駕駛車內則有手槍、毒品等違禁品，都依法送辦。

經查，今天凌晨1時許，趙姓男子（46歲）駕駛mini轎車，在西屯區青海路欲左轉上石路口時，與青海路直行駕駛奧迪休旅車的陳男 （24歲）發生車禍，波及路旁7輛機車。

第六警分局獲報到場，趙男經實施酒測酒測值超過標準值，依公共危險罪逮捕移送；另名駕駛陳男受輕傷，經送醫治療無大礙。

警方處理時，眼尖發現陳男右前座扶手凹槽有1包k他命毒品 (3.83公克)，進一步搜索在其隨身包內查獲1把鎮暴槍，經初步鑑驗具有殺傷力，也將陳男逮捕依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請台中地檢署嚴辦。

第六警分局長賈立民表示，警方對於掃蕩非法、淨化治安，絕對不遺餘力，秉持除惡務盡態度，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品，車禍波及路旁7輛車。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品，車禍波及路旁7輛車。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品，車禍波及路旁7輛車。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品，車禍波及路旁7輛車。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今天凌晨行經西屯區時，與酒駕趙姓男子發生車禍，警方在車內查獲手槍、毒品。圖／讀者提供

毒品 休旅車 奧迪

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