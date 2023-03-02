竹市清源專案2.0發威 毒梟、詐團狼狽落網

為了有效淨化治安，新竹市警方規畫掃黑、打詐、緝毒等專案勤務，共計打擊黑道幫派2件12人，查獲水房、機房及假網拍等詐欺案12件43人、破獲施用新興毒品、大麻案件6件6人，於各類營業場所查獲施用、持有毒品3件3人，發現業者行政違規函請主管機關裁處11件11處，槍砲案2件6人、人口販運2件12人，成果豐碩。

警方指出，這次專案主要針對集團性犯罪向上溯源、向下刨根，並執行「防制營業場所涉毒工作」，運用第三方警政壓制不法業者氣焰，全力追查供營業場所交易與施用之各類毒品來源，遏止相關處所淪為毒品散布管道，專案成果豐碩。

其中，難能可貴的是警方落實執行「清源專案2.0」加強轄內出租套房查訪，由刑警大隊偵三隊於查訪中得知因毒品案遭判刑9年逃亡中曾姓通緝犯，藏匿於竹市香山區五福路二段出租套房中，且持有大量毒品及擁槍自重。

警方立刻成立專案小組，向新竹地檢及地院聲請搜票獲准，於專案期間前往查緝，成功逮捕曾男與另名徐姓通緝犯，現場查扣非制式手槍2把、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把、毒品安非他命1包、海洛因4小包、大麻1包等，警詢後將其解送歸案。

警察局長張素菱表示，治安沒有假期，警方將持續加強掃黑、打詐、緝毒、肅槍工作，希望歹徒不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安，以展現政府淨化治安及穩定民心之決心。

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