好友覬覦財富設局將人擄上山 他遭電擊痛毆付50萬獲釋

高雄薛姓男子覬覦友人財富，竟找來其他4人密謀擄人勒贖計畫，並設局請同夥把人載往台南山區毆打、電擊棒電擊，之後又由薛男出面協調以50萬元贖金的協議放人。受害者獲釋後報警，案情曝光，才知全都是薛男自導自演，地院審理時將他判4年8個月徒刑，其餘共犯則個別處3年10月到3年8月不等的刑期。

判決指出，薛男與陳男相識，知道對方頗有財力，還知陳在外與有夫之婦交往，便向另名友人林男密謀擄人勒贖，事後又陸續找來其他3人來執行計畫。去年7月22日薛男先設局，邀陳男到家中喝酒，其他人在外埋伏，待陳離開，故意衝撞他駕駛的車輛，並藉機將人擄走，隨後載往台南山區。

擄人過程中，陳男一度想逃，被以束帶束縛以手肘勒頸部，還慘遭毆打、電擊棒電擊使他就範，並恐嚇說「交往對象的老公從大陸找人偷渡來台，花50萬人民幣要你的命」，還說把人帶到山上把活埋。

過程中，綁匪向遭擄的陳男問及是否有人能出面協調，陳便透過手機聯繫上薛男，雙方約在台南某加油站會合，回後又轉往虎仔墓山區談判，並達成50萬元解決此事的協議，並在同年月23日收到贖金後放人。陳獲釋後報案，循線逮捕涉案的4名綁匪，及幕後主嫌薛男。

警詢、偵訊及審理時，犯案的林、蘇及陳都坦承犯行，唯獨主嫌薛男否認，還辯稱贖金才50萬元，分得金額不多，並無太大誘因，且案發後沒獲得任何好處，還提出諸多理由為自己辯護，但審理時，法官依據相關證據，及涉案人證述將薛說詞一一打臉。