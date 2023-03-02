藥頭槍彈、爪刀不離身防黑吃黑 一被逮藥腳全反叛

高雄顏姓男子長年在高雄鳳山等地兜售毒品，外出槍彈不離身，高雄市刑大掌握線報後，日前到鳳山區一棟透天民宅搜索，當場逮到顏男及3名藥腳，搜出改造手槍1把、子彈13顆及安毒、咖啡包等物，在場藥腳咬出顏就是供貨藥頭，全案警詢後，涉案4人被依毒品危害防制條例罪移送法辦。

警方調查，27歲顏姓男子長期涉毒，對外戒心重的顏男，擔心售毒也會遭人「黑吃黑」，外出時槍彈不離身，還添購科倫比爪刀等近身刀械防身，若遇到警方查緝或藥腳反叛，隨時可反抗搏鬥。

高雄市刑大日前從一起毒品案件向上溯源，掌握顏男握有槍彈涉及毒品買賣，經多日蒐證後，2月中發動搜索，動員特勤霹靂小組到鳳山區一棟透天民宅攻堅，當場逮到在屋內的顏男及林姓、李姓等藥腳，另循線拘捕鄭姓共犯到案。

警方在屋內起獲改造手槍1把、子彈13顆及安毒（毛重50公克）、咖啡包5包等物，現場人、毒具獲，在場林姓、李姓藥腳也咬出顏男就是供貨藥頭，全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪，將涉案4人移送高雄地檢署偵辦。

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