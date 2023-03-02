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影／男深夜駕車違規被警攔檢 赫見毒品、開山刀辯防身
22歲黃姓男子今天凌晨駕車行經台南中西區環河街與民生路口時，因停等紅燈占用機車停等區，經台南市警二分局員警攔下，黃開車門下車時，發現車門旁放1支開山刀，自稱是防身用，經檢視在副駕駛座下方塑膠袋內咖啡包及K他命等毒品，經檢驗呈現陽性反應，警方將他依法送辦。
黃男遭二分局中正派出所所長沈振莘率員攔下，一開口就以車內有貴重物品，拒絕員警詢問，然而，眼尖的所長馬上發現其車門旁放有1支開山刀，他見苗頭不對，這才乖乖的配合員警詢問。
經員警手電筒照射下，發現其副駕駛座下藏放有一包塑膠物品，經取出赫然為大量毒品，經清點計有第二、三級毒品咖啡包100包、390公克，及K他命12包、35公克，當場為員警喝斥逮捕並帶回調查。
據調查，黃自稱開山刀是怕被打，用來防身，而查扣毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，除依涉嫌毒品危害防制條例送辦外，他無故攜帶開山刀部分，警方也依違反社會秩序維護法裁罰6000元，並持續溯源追查毒品來源及用途。
※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※
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