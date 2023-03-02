快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男深夜駕車違規被警攔檢 赫見毒品、開山刀辯防身

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

22歲黃姓男子今天凌晨駕車行經台南中西區環河街與民生路口時，因停等紅燈占用機車停等區，經台南市警二分局員警攔下，黃開車門下車時，發現車門旁放1支開山刀，自稱是防身用，經檢視在副駕駛座下方塑膠袋內咖啡包及K他命等毒品，經檢驗呈現陽性反應，警方將他依法送辦。

黃男遭二分局中正派出所所長沈振莘率員攔下，一開口就以車內有貴重物品，拒絕員警詢問，然而，眼尖的所長馬上發現其車門旁放有1支開山刀，他見苗頭不對，這才乖乖的配合員警詢問。

經員警手電筒照射下，發現其副駕駛座下藏放有一包塑膠物品，經取出赫然為大量毒品，經清點計有第二、三級毒品咖啡包100包、390公克，及K他命12包、35公克，當場為員警喝斥逮捕並帶回調查。

據調查，黃自稱開山刀是怕被打，用來防身，而查扣毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，除依涉嫌毒品危害防制條例送辦外，他無故攜帶開山刀部分，警方也依違反社會秩序維護法裁罰6000元，並持續溯源追查毒品來源及用途。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

經員警手電筒照射下，發現黃男的副駕駛座下藏放有一包塑膠物品，經取出赫然為大量毒品。圖／讀者提供
經員警手電筒照射下，發現黃男的副駕駛座下藏放有一包塑膠物品，經取出赫然為大量毒品。圖／讀者提供
黃男遭二分局中正派出所所長沈振莘率員攔下，一開口就以車內有貴重物品，拒絕員警詢問。圖／讀者提供
黃男遭二分局中正派出所所長沈振莘率員攔下，一開口就以車內有貴重物品，拒絕員警詢問。圖／讀者提供
22歲黃姓男子今天凌晨駕車行經台南中西區環河街與民生路口時，因停等紅燈占用機車停等，遭警攔檢。圖／讀者提供
22歲黃姓男子今天凌晨駕車行經台南中西區環河街與民生路口時，因停等紅燈占用機車停等，遭警攔檢。圖／讀者提供

毒品 咖啡 台南

延伸閱讀

上億毒品藏3D列印機 台男策劃美國運到澳洲遭海關查扣 判刑出爐

整個路口瀰漫大麻味！巡警聞味查出男持有大麻菸油

劉亞仁再爆吸食古柯鹼、K他命！染4毒網驚：沒死算命大

桃警跨轄逮通緝毒品情侶 搜出改造霰彈槍及1發子彈

相關新聞

台南市議長賄選案 檢方偵結起訴邱莉莉等10人

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，陸續向法院聲請羈押民進黨前中執委郭再欽等6人，歷經近3個月調查，認邱莉莉、林志展...

南市議長涉賄選遭起訴 邱莉莉回應：爭取清白

台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，今天偵查終結，議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人依涉嫌違反公職人員...

台南議長賄選案起訴10人 檢批涉賄選、恐嚇手法盡出

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，陸續向法院聲請羈押民進黨前中執委郭再欽等6人，歷經近3個月調查，認邱莉莉、林志展...

南市正副議長起訴10人 副議長林志展回應了

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案今上午起訴10人，遭起訴之一副議長林志展中午表示，感慨說「說再多也沒用」，希望進入...

南市正副議長選舉起訴10人 黃偉哲：尊重司法

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案今上午起訴10人，市長黃偉哲中午簡單表示，「尊重司法」，未進一步回應。

影／台中mini撞奧迪！一個酒駕、一個擁槍帶毒統統送辦

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，西屯區青海路、上石路發生車禍，現場是一輛直行奧迪休旅車撞上左轉mini轎車，警方發現其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦