美工刀猛砍醫助後頸血染白袍縫80針 遊民殺人未遂判7年

台中許姓遊民自稱平等街1間耳鼻喉科偷學泰國醫師技術，心生不滿拿美工刀埋伏，趁鐘姓助理開門朝他後頸、臉頰猛砍，鐘瞬間遭血染白袍縫80針才保命，許落網均坦承自稱有精神疾病求減刑，法院參酌鑑定報告，認為他動機明確預謀犯案辨識能力未降低，依殺人未遂判他7年10月，可上訴。

檢方起訴指出，許男（64歲）是街友，去年7月中曾躺在該診所前騎樓，經鐘姓醫師助理要求他離去，同月27日下午2點多回到診所門口守候，見鐘走出來引導病患前往藥局領藥時，就拿出預藏的美工刀朝鐘後頸、右臉頰各猛砍1刀，造成鐘嘴唇、臉頰及後頸撕裂傷。

鐘突然遭砍鮮血染紅白袍，摀住傷口衝至對面的澄清醫院，緊急接受深部複雜創傷處理、神經修補等手術才倖免於死。

警方獲報到場逮捕許男扣得作案用美工刀，但他還不停大喊「反攻大陸」、「解救同胞」等語，對作案動機交代不清，當天就被依殺人未遂罪嫌收押。檢方訊時，許坦承犯行與鐘指證相符，並有現場監視器、醫院診斷證明，檢方認為許犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

法院審理時，許也均坦承，並有扣案美工刀、監視器畫面及鐘男證詞；許並稱有憂鬱症吃了30幾年的藥，並自稱在東協廣場聽聞1位泰國醫師有技術能不吃藥治中樞神經，後來被耳鼻喉科診所學走，他遭泰國醫師指責洩密，才持刀在診所外要殺人。

許的辯護人說，許男從過去鑑定可知，其行為時因精神障礙或其他心智缺陷，行為能力顯著降低，請求依刑法第19條減刑。

法院審酌，許男就殺人動機、客體、手段及過程均了然於胸，也是預謀犯案，且選在鐘男猝不及防時攻擊，顯對外有辨別判斷、趨吉避凶能力，經綜合判斷鑑定內容，認為許認知理解能力並未降低，不依刑法第19條減刑。