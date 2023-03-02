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上億毒品藏3D列印機 台男策劃美國運到澳洲遭海關查扣 判刑出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

美國讀書的男子周言愷，遭控找金主在美國購買30公斤安非他命，派人夾在3D列印機內，企圖運送至澳洲販賣，謀取1億8千萬元差價暴利，幸好台、美、澳三方合作破獲跨境運輸毒品案。士林地方法院審結，主嫌周犯共同犯運輸第二級毒品罪，判處5年8月徒刑；共犯林晁毅判處5年2月。可上訴。

判決指出，34歲周言愷尋找金主出資訂購30公斤安非他命再出售，且尋得買家，並與人約在馬來西亞開會談運輸細節，但因毒品案遭通緝無法出國，派出男子林晁毅去年5月20日到大馬，和澳洲男子討論毒品出口和包裝，林男協助帶回聯繫用的手機。林晁毅指示位在美國的陳建宏，在美國購買3D列印機，用來夾藏毒品，去年7月15日美國洛杉磯空運到澳洲，當場遭美國警方逮獲查扣安毒。

此案為刑事局及士林地檢署，首次派員到美國在查扣的安非他命取樣15包返台檢驗，為台美刑事司法互助立下里程碑。合議庭指出，周、林是我國人民，雖運輸毒品行為在境外，但仍有審判權。

合議庭指出，全案無陷害教唆、誘捕偵查或控制下交付之問題，周言愷去年5月19日向「Threemabee」主動聯繫詢問門路，且提問下周要大馬和門路會面，詢問建議等語，周提到要運到墨爾本，最少30公斤，且無證據顯示Threemabee、門路之人是我國、澳洲或美國警員。且澳洲聯邦警方指出，澳洲犯罪情資委員會(ACIC)獲取有關此案情資，並傳遞予美國國土安全調查署(HSI) ，不能以警方情資蒐集縝密，就稱警方設計或誘捕偵查；美國國土安全調查署辦公室文書顯示，毒品在美國洛杉磯海關被警方查獲。

合議庭認為，警方監控林到馬來西亞接洽運輸毒品，一路到美國洛杉磯機場起運過程，都是刑事偵查手段之一，不採信辯護人所稱無陷害教唆、誘捕偵查或控制下交付。全案從美國用國際包裹方式要運往澳洲境內，已起運被海關查扣，周、林2人犯運輸第二級毒品罪，並依偵查及審判中自白減輕其刑，另陳建宏迄今未到案，無因供述進而查獲毒品來源或共犯，無再減刑。

合議庭審酌，周、林明知安非他命毒品危害人民身體健康甚鉅，影響社會治安非淺，竟貪圖私利，共同參與自國外運輸第二級毒品入境他國，並意圖販賣而持有本案毒品，助長毒品散布，周為主要負責聯繫角色，犯罪參與程度比林男高，且毒品多達30公斤。周、林犯共同犯運輸第二級毒品罪，分別判處5年8月徒刑、5年2月徒刑。可上訴。

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台、美、澳三方合作破獲跨境運輸毒品案，在台逮捕犯嫌周男、林男。圖／本報記者翻攝
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台、美、澳三方合作破獲跨境運輸毒品案。圖／本報記者翻攝
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周男策劃從美國購買30公斤安非他命，夾藏3D列印機內，企圖運到澳洲遭警方在海關查扣。圖／本報記者翻攝
周男策劃從美國購買30公斤安非他命，夾藏3D列印機內，企圖運到澳洲遭警方在海關查扣。圖／本報記者翻攝

毒品 美國 馬來西亞

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