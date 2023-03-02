影／博弈業者藏台中七期 獨愛這棟商辦被抄2次仍堅持

台中市林姓男子在七期租賃商辦大樓辦公室，經營博弈網站，6年前才被警方抄過，但沒想到林沒有更換犯罪地點，反而繼續在原地經營，刑事局去年獲報後，再度展開偵查，今年初收網抓人，查扣贓款300萬元，初步清查，林經營網站，一年營業額超過20億元，十分驚人。

刑事局中打二隊在去年8月間獲報，有賭博前科的林姓男子（52歲）涉嫌在七期市政路一棟商辦大樓，租賃不同的樓層，經營博弈網站「贏家娛樂城」，提供各種不同賽事，給賭客下注，其中去年舉辦的卡達世界杯足球賽，以及今年舉辦的棒球經典賽，也都是該網站下注的標的。

另外該博弈網站，還成立YouTube頻道，發布各種投注訣竅、促銷方案等，十分高調，另外，林也採取公司化經營，在應徵員工時，還標榜各式員工福利，包括生日禮券、三節獎金、活動聚餐、特別休假等，吸引各種不同專長的人才加入博弈不法。

刑事局中打二隊報請台中地檢署竹股檢察官指揮後，與台中市刑大、第一、第二、第三、霧峰、大甲警分局、南投縣刑大、南投警分局、高雄市鳳山警分局等單位，成立專案小組查緝，今年1月9日收網，前往該棟商辦大樓，帶回涉案林等42人。

專案小組搜索時發現，林等人發現犯行露餡後，馬上通知分布在不同樓層的員工，啟動遠端斷電系統，以湮滅證據，導致辦案人員在搜索時「摸黑」進行。

全案查扣300萬元現金、手機、平版、筆電等贓證物，初步清查，林經營網站的每月賭資達1.7億元，一年賭金超過20億元，另外，專案小組也發現，林在該棟商辦，早在6年前已被新北警方查緝過一次，沒想到，林十分大膽，「最危險的地方最安全」，仍在舊地重操舊業，也讓警方訝異。