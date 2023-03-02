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整個路口瀰漫大麻味！巡警聞味查出男持有大麻菸油

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市員警日前巡經林森北路一處路口，發現空氣瀰漫毒品大麻氣味，路旁顏姓男子形跡可疑，上前盤查後顏男主動交出含有大麻菸油的電子菸一支，當場被依法逮捕送辦。

警方調查，中山分局中山二派出所員警2月16日晚間巡邏行經林森北路、雙城街23巷口，聞到濃厚大麻氣味，又見20歲顏男徘徊騎樓，不斷左右張望，上前盤查、詢問是否攜帶違禁品，顏男自知法網難逃，主動從外套口袋中拿出一支電子菸。

員警透過試劑初驗，該電子菸內含的菸油成分，呈大麻陽性反應，當場逮捕顏男，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦。

警方呼籲，大麻屬中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性及心理依賴性，對人體危害甚大，民眾應珍惜生命、遠離毒品，勇於拒絕毒害，勿心存僥倖，以身試法。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

警方查獲大麻菸油電子菸，當場上銬逮人。記者李隆揆／翻攝
警方查獲大麻菸油電子菸，當場上銬逮人。記者李隆揆／翻攝

大麻 毒品 電子菸

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