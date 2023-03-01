北監收容人藏手機有內情？阻斷器太老舊防不住5G訊號

台北監獄針對收容人夾帶違禁品情事，除了加強突擊檢查，也開出一周免責寬限期，鼓勵收容人主動交出違禁品（示意圖與人物事件無關）。聯合報資料照片 記者陳俊智／攝影

矯正署台北監獄日前爆出收容人私藏智慧型手機，檢廉單位接獲舉報，指案情不單純，疑有管理階層包庇縱容，目前已展開相關調查。

台北監獄上個月爆出7名雜役私藏8支智慧型手機後，多次突擊檢查，還開放免責期限，鼓勵收容人主動交出違禁品，據悉除了原本8支手機，另有10多部「黑牌電器」，然而「黑牌電器」僅是未列管電器的泛稱，實際種類多元，手機只是其中之一，出獄者留給在監者的掌上型電視也被規例於此。

針對檢所藏違禁品遭人舉報，北監表示相關資料已送桃園地檢署調查，絕不包庇；桃檢則稱偵查不公開，無法證實。

知情人士指出，北監第一時間稱包裹數量多，加上違禁品藏於厚書籍，管理人員一時無法消化，手機才會流入獄中，但其實監所為防比手機危害更嚴重的違禁品，一定會逐一檢查。另外，各監所在電信通訊方面也有阻斷器，如果沒有管理階層關閉阻斷器，手機根本沒辦法用。

北監表示，現代科技進步，現有的阻斷器已無法應付5G訊號，正在研擬汰換。另一方面，也考慮增加X光機檢測，從根本防治違禁品混入監獄。