快訊

威力彩上看10億！2生肖最旺 拜2神比財神還靈

劉亞仁再爆吸食古柯鹼、K他命！染4毒網驚：沒死算命大

希臘火車相撞至少40死 肇事原因指向「人為疏失」

2汽車旅館違法經營還淪毒窟 桃市府斷水電逼歇業

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市觀旅局近3年成功輔導超過74家旅館業者合法登記、46家歇業。其中，大園區「海鄉園」和楊梅區「歡之林」2間汽車旅館，不僅違法在都市計畫農業區經營，甚至還有人聚眾吸毒。對此觀旅局已祭出強制斷水電措施，迫使2間業者歇業。市府也呼籲民眾如有住宿需求，務必入住合法旅館，才不會打壞假期好心情。

觀旅局表示，海鄉園、歡之林2間汽車旅館開業超過25年，因位處都市計畫農業區，無合法化可能；觀旅局自2006年開始列管，其中海鄉園遭裁罰14次、罰鍰340萬元，歡之林遭裁罰11次、罰鍰300萬元。

觀旅局表示，2家汽車旅館長年未辦理公共安全申報，還被警方發現有不肖分子在館內施用毒品或笑氣，因此去年即發函預告要強制斷水電，海鄉園後來自行拆除建物，歡之林則在去年12月底被市府強制斷水電，最終被迫歇業。

觀旅局長周柏吟表示，市府針對非法旅宿會先以輔導代替裁罰，陸續採取多項措施，包括部落民宿合法化、日租套房訂房取證及老城區民宿輔導等；對於長久未能合法且有安全疑慮者，則以斷水電等強硬措施，迫使非法業者歇業，保障合法旅宿業者的權益。

桃園「海鄉園」和「歡之林」2間汽車旅館，違法經營多年，還成為「毒趴聖地」。觀旅局對此祭出強制斷水電措施。圖為桃園市政府。本報資料照
桃園「海鄉園」和「歡之林」2間汽車旅館，違法經營多年，還成為「毒趴聖地」。觀旅局對此祭出強制斷水電措施。圖為桃園市政府。本報資料照

水電 汽車旅館 都市計畫

延伸閱讀

石門水庫免費停車改制苦了周邊7鄉鎮 議員批擾民市府回應

迎接世界棒球錦標賽 中市觀旅局推專屬旅程優惠吸球迷

加持金榜題名…台南推出最高CP值「最強考運」導覽路線

愛女畢業無喜悅 父親撇內褲「血漬」揪出狼網友

相關新聞

2汽車旅館違法經營還淪毒窟 桃市府斷水電逼歇業

桃園市觀旅局近3年成功輔導超過74家旅館業者合法登記、46家歇業。其中，大園區「海鄉園」和楊梅區「歡之林」2間汽車旅館，...

怪男持鐵槌砸毀台南市府6片玻璃大門 求償金額出爐

台南市永華市政中心2樓中庭入口大門，今天中午驚傳被男子拿鐵槌砸破大門，6片玻璃大門碎滿地，市府報案處理後，警方逮捕43歲...

桃警跨轄逮通緝毒品情侶 搜出改造霰彈槍及1發子彈

桃園市龍潭分局強化社區警政治安，日前掌握一名宋姓強盜通緝犯嫌出沒行蹤，循線至新竹縣湖口地區一棟老公寓，逮捕宋嫌及邱姓女友...

台南市府中庭入口6扇玻璃門遭砸 當場逮捕43歲男子

台南市府永華市政中心2樓中庭入口大門，今天中午驚傳疑遭男子持鐵鎚砸壞了6扇玻璃門，玻璃碎滿地，市府立刻報警處理，台南市警...

影／中警專案掃毒一波接一波 破4分裝場抓12公斤毒品

台中市警局上月執行掃毒專案，不到2周，查獲涉案人118人、毒品分裝場4件，以及大麻、毒咖啡包、K他命等毒品12公斤，市警...

拿刀砍向同事反遭奪刀刺死 警共逮4人追查高雄工地命案

高雄橋頭區新南一街工地處，今天中午爆糾紛，51歲柯姓男子疑因工程材料擺放問題，跟其他同事發生爭執，柯男眼看寡不敵眾，持約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦