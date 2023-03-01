2汽車旅館違法經營還淪毒窟 桃市府斷水電逼歇業

桃園市觀旅局近3年成功輔導超過74家旅館業者合法登記、46家歇業。其中，大園區「海鄉園」和楊梅區「歡之林」2間汽車旅館，不僅違法在都市計畫農業區經營，甚至還有人聚眾吸毒。對此觀旅局已祭出強制斷水電措施，迫使2間業者歇業。市府也呼籲民眾如有住宿需求，務必入住合法旅館，才不會打壞假期好心情。

觀旅局表示，海鄉園、歡之林2間汽車旅館開業超過25年，因位處都市計畫農業區，無合法化可能；觀旅局自2006年開始列管，其中海鄉園遭裁罰14次、罰鍰340萬元，歡之林遭裁罰11次、罰鍰300萬元。

觀旅局表示，2家汽車旅館長年未辦理公共安全申報，還被警方發現有不肖分子在館內施用毒品或笑氣，因此去年即發函預告要強制斷水電，海鄉園後來自行拆除建物，歡之林則在去年12月底被市府強制斷水電，最終被迫歇業。