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桃警跨轄逮通緝毒品情侶 搜出改造霰彈槍及1發子彈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭分局強化社區警政治安，日前掌握一名宋姓強盜通緝犯嫌出沒行蹤，循線至新竹縣湖口地區一棟老公寓，逮捕宋嫌及邱姓女友，搜出一把改造霰彈槍及子彈，並查獲海洛因等毒品及吸食器，警方訊後將宋男、邱女依槍砲、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方今天表示，宋姓男子（47歲）上月22日涉及強盜罪嫌未到案，南投地檢署發布通緝，宋男與邱姓女友（45歲） 躲藏在新竹縣湖口鄉一處老公寓，警方掌握宋男行蹤，日前前往該公寓屋內逮捕宋男、邱女兩人。

屋內搜出一把改造霰彈槍及1發子彈，查獲微量海洛因、安非他命及殘渣袋、注射及吸食器，宋男對霰彈槍彈辯稱友人寄放避重就輕，宋男、邱女坦承吸食毒品，驗尿均呈陽性反應，警方將宋男依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送歸案，邱女依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

龍潭分局長張鶴瓊表示，因應清源專案2.0追查隱藏社區、住宅犯罪，強化阻詐及查緝毒品之外，警方啟動從社區警政預防再出發，加強社區大樓治安清查及宣導，建立社區警民熱線，包括通緝犯及治安人口查查，預防社區犯罪發生，維護市民安全環境。

龍潭警方跨轄在老公寓逮捕強盜通緝犯嫌及查獲一把改造霰彈槍及子彈（見圖）、毒品。圖／警方提供
龍潭警方跨轄在老公寓逮捕強盜通緝犯嫌及查獲一把改造霰彈槍及子彈（見圖）、毒品。圖／警方提供
龍潭警方跨轄在老公寓逮捕強盜通緝犯嫌（見圖）及查獲一把改造霰彈槍及子彈、毒品。圖／警方提供
龍潭警方跨轄在老公寓逮捕強盜通緝犯嫌（見圖）及查獲一把改造霰彈槍及子彈、毒品。圖／警方提供

毒品 通緝 公寓

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