桃警跨轄逮通緝毒品情侶 搜出改造霰彈槍及1發子彈

桃園市龍潭分局強化社區警政治安，日前掌握一名宋姓強盜通緝犯嫌出沒行蹤，循線至新竹縣湖口地區一棟老公寓，逮捕宋嫌及邱姓女友，搜出一把改造霰彈槍及子彈，並查獲海洛因等毒品及吸食器，警方訊後將宋男、邱女依槍砲、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方今天表示，宋姓男子（47歲）上月22日涉及強盜罪嫌未到案，南投地檢署發布通緝，宋男與邱姓女友（45歲） 躲藏在新竹縣湖口鄉一處老公寓，警方掌握宋男行蹤，日前前往該公寓屋內逮捕宋男、邱女兩人。

屋內搜出一把改造霰彈槍及1發子彈，查獲微量海洛因、安非他命及殘渣袋、注射及吸食器，宋男對霰彈槍彈辯稱友人寄放避重就輕，宋男、邱女坦承吸食毒品，驗尿均呈陽性反應，警方將宋男依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送歸案，邱女依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。