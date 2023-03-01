聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃警跨轄逮通緝毒品情侶 搜出改造霰彈槍及1發子彈
桃園市龍潭分局強化社區警政治安，日前掌握一名宋姓強盜通緝犯嫌出沒行蹤，循線至新竹縣湖口地區一棟老公寓，逮捕宋嫌及邱姓女友，搜出一把改造霰彈槍及子彈，並查獲海洛因等毒品及吸食器，警方訊後將宋男、邱女依槍砲、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方今天表示，宋姓男子（47歲）上月22日涉及強盜罪嫌未到案，南投地檢署發布通緝，宋男與邱姓女友（45歲） 躲藏在新竹縣湖口鄉一處老公寓，警方掌握宋男行蹤，日前前往該公寓屋內逮捕宋男、邱女兩人。
屋內搜出一把改造霰彈槍及1發子彈，查獲微量海洛因、安非他命及殘渣袋、注射及吸食器，宋男對霰彈槍彈辯稱友人寄放避重就輕，宋男、邱女坦承吸食毒品，驗尿均呈陽性反應，警方將宋男依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送歸案，邱女依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。
龍潭分局長張鶴瓊表示，因應清源專案2.0追查隱藏社區、住宅犯罪，強化阻詐及查緝毒品之外，警方啟動從社區警政預防再出發，加強社區大樓治安清查及宣導，建立社區警民熱線，包括通緝犯及治安人口查查，預防社區犯罪發生，維護市民安全環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言