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影／中警專案掃毒一波接一波 破4分裝場抓12公斤毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局上月執行掃毒專案，不到2周，查獲涉案人118人、毒品分裝場4件，以及大麻、毒咖啡包、K他命等毒品12公斤，市警局強調，打擊犯罪「一波接一波」，未來將持續查緝不法，維護台中市的治安。

台中市警局執行警政署「防制營業場所涉毒專案」，從2月13日至24日，12天的專案時間，以打擊熱點方式，查緝各類毒品犯罪。

經統計，此次專案，查緝混合式新興毒品及大麻62人，在18處營業場所累計查獲各類毒品案件56人，結合第三方警政壓制不法業者87件，於幫派組合圍事、投資或賴以維生之營業場所查獲毒品案件4件，及查獲運輸、製造(栽種)毒品或混合式毒品分裝場案件4件，查扣各級毒品逾12公斤，藉以嚇阻及壓制毒品及不法幫派活動氣燄。

此次專案工作，第六警分局員警於某家KTV前盤查可疑人車，查獲第二級毒品咖啡包841包、第三級毒品K他命1大包（重987公克）、贓款93萬4300元、分裝袋3包等贓證物。

另外，第一警分局在一家停車場內，查獲陳姓毒犯，起獲毒品咖啡包309包（含袋重1377公克）及K他命（重139公克）、贓款6500元及手機2支等證物。

台中市警局長李文章說，打擊犯罪是一波接著一波絕無停歇，以穩定轄內治安，尤其針對任何不法案件都將深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，斬斷金流，掃除毒品危害，瓦解犯罪集團。

市警局提醒，民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安，也呼籲營業場所業者如發現有疑似攜帶、施用毒品，應立即透過市警局建制之「反毒通報網」聯絡轄區分局、派出所或以110報案，一般民眾勿心存僥倖，以身試法，共同打造台中無毒城市。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月執行緝毒專案，短短12天時間，查獲12公斤的各式毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 幫派

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