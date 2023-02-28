拿刀砍向同事反遭奪刀刺死 警共逮4人追查高雄工地命案
高雄橋頭區新南一街工地處，今天中午爆糾紛，51歲柯姓男子疑因工程材料擺放問題，跟其他同事發生爭執，柯男眼看寡不敵眾，持約30公分的刀械，刺向對方，反遭奪刀，另名男子奪刀，刺傷腹部。整起衝突，共3人受傷送醫，柯男不治，初步了解，有4人涉案，警方將朝殺人罪偵辦。
這起衝突發生在今天中午12時許，柯男在橋頭區新南一街工地處，因工程材料擺放位置，阻礙其他人做工，引發不滿。
柯男與同事44歲李姓男子與30歲郭姓男子爆發肢體衝突，過程中，柯一氣之下，拿出約30公分的刀械，要朝同事揮砍，未料，柯男被奪刀，腹部被刺傷倒下，當下意識模糊，到院前失去呼吸心跳；李、郭兩人也被砍傷，傷勢較輕，意識清楚。
3人送醫，柯男不治，後續警方又發現，在場有另名陳姓、戴姓男子涉在衝突當下有對死者動手，並於下午4時許將人通知到案。
據悉，柯男過去就與其他工地同事有嫌隙，帶刀在身上，疑似為了防身。詳細衝突原因，警方仍在調查，目前已將李、郭、陳、戴4人帶回派出所釐清案情，並將朝殺人罪偵辦。
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