桃警掃黑蕩毒逮幫派9人 為被迫賣淫遭毆打受害人討公道
桃園市警方最近展開檢肅黑幫、掃蕩毒品專案行動，查獲竹聯幫信堂梁姓幫派分子帶領小弟，以傳播公司掩護，在南桃園地區KTV圍事、從事詐欺，強迫傳播公司小姐賣淫，毆打脫離小弟成傷，多名被害人檢舉，警方日前由檢察官指揮逮捕梁嫌和手下8 人依組織犯罪防制條例、人口販運等罪嫌移送偵辦。
警方調查，梁姓幫派分子（45歲）帶領小弟數十人，以中壢為地盤，向KVT進行圍事，從事詐欺，並成立傳播公司控制旗下傳播小姐強迫賣淫，甚至有小弟企圖脫離幫派，遭到棍棒毆打重傷，警方查獲多起不法事證。
被害女子控訴，她被迫接客賣淫，身心俱疲；脫離組織小弟指稱，只要想脫離組織，就會被幫眾持棍棒毆打成傷，讓人心生害怕。
警方接獲被害人檢舉，警方搜證監控4個月，見時機成熟，報請桃園地檢署檢察官指揮，日前展開大掃蕩行動，兵分多路在中壢、平鎮區南桃園等地，分別逮捕梁姓主嫌及手下8人，查獲刀械、棍棒等犯罪工具，警方將梁姓主嫌等人依組織犯罪防制條例、人口販運、傷害、詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
桃園市警局刑大隊長謝有筆表示，近日第二波檢肅黑幫、掃蕩毒品專案掃蕩，破獲轄內幫派分子在平鎮、大園等地涉嫌多起暴力案件，有效打擊幫派分子不法行徑，貫徹「制暴溯源、刨根組織、斷絕金流」立場，展現警方維護治安、打擊犯罪決心。
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