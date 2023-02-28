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北市警局掃黑打詐 逮148詐嫌扣3868萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局配合警政署規劃，2月13日至24日執行掃黑、打詐、緝毒行動專案，掃黑部分檢肅犯罪組織案5件，查獲治平目標5人、共犯28人，查扣長、短槍枝、刀械、棍棒、行動電話等贓證物，另查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，動員警力1087人掃蕩幫派經常活動處所125處。

台北打詐隊查獲集團性詐欺案35件，捕獲嫌犯數148人，查扣不法所得3868萬餘元；緝毒部分，針對營業場所毒品案件加強查緝，防制該類場所淪為新興毒品流通管道，查獲施用持有新興毒品51人，營業場所查獲涉毒7人，掃蕩涉毒營業場所150處。

自稱天道盟不倒會八里分會的黃姓副分會長，在台北港區經營港務海運快遞專區人力派遣公司，2020年4月起，數次在台北港內恐嚇、威脅，或撥打通訊軟體恐嚇被害人，要搶接台北港內的海運快遞專區人力派遣以及貨物報關業務，不從就持棍棒、鐵器砸毀被害人公司。

黃嫌還在桃園市桃園區一處百貨公司廣場經營飲料店，擔心有其他飲料店入駐廣場，會影響飲料店生意，就率眾恐嚇他人不得開設飲料店，氣焰十分囂張。

北市刑大獲報後，日前兵分多路，逮捕黃姓副分會長等8人，全案依組織、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

台北市警察局執行掃黑、打詐、緝毒行動專案，檢肅犯罪組織案5件，查獲治平目標5人，查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，動員警力1087人掃蕩幫派經常活動處所125處。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局執行掃黑、打詐、緝毒行動專案，檢肅犯罪組織案5件，查獲治平目標5人，查獲天道盟、竹聯幫等幫派分子涉犯恐嚇、毒品、詐欺等案，動員警力1087人掃蕩幫派經常活動處所125處。記者廖炳棋/翻攝

台北港 恐嚇

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