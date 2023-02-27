一早駕車路中間睡著 巡警關心意外發現他毒駕
翁姓男子一早駕車停在道路中間，巡警發現後叫醒他，車內卻飄出濃厚異味，經查翁男持有毒品K他命、安非他命吸食器，當場依違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦，並依道路交通管理處罰條例裁罰。
警方調查，27歲翁男2月25日上午8時許駕駛一輛汽車，無故停在台北市松山區八德路、敦化北路口，巡邏員警見狀上前關懷，發現翁男竟在車內睡著。
員警在車外叫醒翁男後，濃厚異味從翁男車內飄出，翁男同意搜索後，員警在翁男車內查獲K他命1盒、安非他命吸食器1組，另在翁男外套口袋中查獲K他命1包，當場依法逮捕翁男。
警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將翁男移送台北地檢署偵辦，涉嫌毒駕部分另依道路交通管理處罰條例第35-1條第2款規定裁罰。
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