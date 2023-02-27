影／機車三貼遇警急向民宅扔包 K中門框掉出1把槍
新北市三重區日前有1輛機車違規「三貼」且未戴安全帽，員警趨前盤查質問李姓女子為何持男用手拿包，她便連忙交還給翁姓騎士，翁男則趁隙將包包往路旁民宅扔擲，結果沒丟準，敲到門框落地，掉出1把手槍。
29歲翁男20日下午1時許，騎機車搭載2人，其中32歲李女坐在他的懷裡窩在前面，29歲王姓男子坐在他的後面，3人只有李女戴安全帽，共乘至三重區仁愛街425巷準備訪友。
剛好三重警分局重陽派出所巡佐許為傑、警員林聖智巡邏經過看見，尾隨至某戶民宅門口停下。這時翁男悄悄將1個黑色手拿包遞給李女，李女也若無其事夾在腋下，被員警質問為何身上已有女用背包，還帶著男用包。
於是李女連忙將包交還給翁男，翁男則藏藏掖掖不願交出，同時剛好他們的朋友開門查看屋外為何吵雜，翁男便趁隙將包往屋裡用力扔擲，結果敲到門框落地，包包開啟掉出1把手槍，員警清查發現內含彈匣、子彈5顆。
李女、翁男、王男皆被帶回派出所調查，有槍砲前科的翁男坦承這把改造手槍是他持有，警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。
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