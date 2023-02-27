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影／機車三貼遇警急向民宅扔包 K中門框掉出1把槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區日前有1輛機車違規「三貼」且未戴安全帽，員警趨前盤查質問李姓女子為何持男用手拿包，她便連忙交還給翁姓騎士，翁男則趁隙將包包往路旁民宅扔擲，結果沒丟準，敲到門框落地，掉出1把手槍。

29歲翁男20日下午1時許，騎機車搭載2人，其中32歲李女坐在他的懷裡窩在前面，29歲王姓男子坐在他的後面，3人只有李女戴安全帽，共乘至三重區仁愛街425巷準備訪友。

剛好三重警分局重陽派出所巡佐許為傑、警員林聖智巡邏經過看見，尾隨至某戶民宅門口停下。這時翁男悄悄將1個黑色手拿包遞給李女，李女也若無其事夾在腋下，被員警質問為何身上已有女用背包，還帶著男用包。

於是李女連忙將包交還給翁男，翁男則藏藏掖掖不願交出，同時剛好他們的朋友開門查看屋外為何吵雜，翁男便趁隙將包往屋裡用力扔擲，結果敲到門框落地，包包開啟掉出1把手槍，員警清查發現內含彈匣、子彈5顆。

李女、翁男、王男皆被帶回派出所調查，有槍砲前科的翁男坦承這把改造手槍是他持有，警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

翁姓騎士停車時悄悄將黑色手拿包遞給李姓女子。記者林昭彰／翻攝
翁姓騎士停車時悄悄將黑色手拿包遞給李姓女子。記者林昭彰／翻攝
警方在翁姓男子的包包內，查獲1把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
警方在翁姓男子的包包內，查獲1把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
翁姓男子警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
翁姓男子警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方在翁姓男子的包包內，查獲1把改造手槍、5顆子彈。記者林昭彰／翻攝
警方在翁姓男子的包包內，查獲1把改造手槍、5顆子彈。記者林昭彰／翻攝
李姓女子若無其事將黑色男用包夾在腋下，員警質問之下，連忙將包交還給翁姓男子。記者林昭彰／翻攝
李姓女子若無其事將黑色男用包夾在腋下，員警質問之下，連忙將包交還給翁姓男子。記者林昭彰／翻攝

員林 槍枝

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