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連假高雄違停遭關切！駕駛驚慌失措 原來車內有毒還藏槍彈
高雄32歲蘇姓男子昨天上午開車違停在六龜寶來溫泉街區某超商前，警上前關切，眼尖發現副駕駛座放有毒品吸食器，隨即將人逮捕，事後蘇男又坦承車內藏有手槍，警又在車內搜出槍彈，但他聲稱，槍非他所有，是友人寄放。警詢後，將蘇男依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪移送。
六龜警分局寶來派出所員警2月26日上午發現蘇男將車違停在寶來溫泉街區某超商前，警方上前關切，發現對方神情緊張，急著要開車離去，將人攔下查驗身分後，發現為轄內治安人口，還發現駕駛座旁有毒品吸食器。
警方將人帶回派出所後，蘇男除坦承攜帶毒品，還主動交付毒品殘渣袋、吸食器等物，還供出副駕駛座下方藏有一把貝瑞塔M92非制式槍枝及7顆子彈。
據悉，蘇男為高雄人，平時靠打零工維生，有毒品前科；問及槍枝來源，蘇則聲稱是朋友寄放代為保管，至於查獲毒品則是自行使用，車上還留有殘渣。
警方將查扣毒品殘渣送驗，初驗結果為第二級毒品安非他命，另將查扣的槍枝送鑑識中心，可能為管制槍枝，是否具殺傷力仍待進一步鑑識。警詢後，將蘇男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送。
警方強調，後續將持續向上溯源追查毒品、槍枝來源，及蘇男是否有其他犯案動機。
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