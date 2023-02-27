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228連假掃蕩路檢勤務 台南警一夜緝獲大量K他命送辦2嫌
228連假，台南市警二分局昨晚發布掃蕩臨檢、路檢勤務，全區多點路檢外，配合臨檢、巡邏，一個晚上下來，共計查獲大量毒品2件，查獲K他命毒品計861公克，並將王姓、林姓兩男子依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦外，擴大追查毒品來源。
南門所巡佐李曜丞、警員吳宗懋等今天0時在和緯與華平路口路檢時，發現28歲王姓駕駛行經路檢點開啟車窗談話時，滿車充斥異味，經下車受檢時，員警在駕駛座腳踏板上發現有毒品殘渣K盤1個，又在其身上及其皮包起出各式毒品咖啡包77包（重308公克)及K他命2包(3.65公克)。
警方將他逮捕並帶回調查，毒品及尿液檢驗均呈現K他命反應。
此外，海安派出所警員黃揚傑、王育彬凌晨3時許，巡邏經過西門路段發現1輛轎車後方煞車燈故障未亮，影響後方行車安全。
經警攔下盤查後，發現是租賃車輛，且20歲駕駛林男子有相關毒品資料，盤查後讓他乖乖從中央扶手前置物箱下方取出外觀印有「半步癲」的毒品果汁包114包(重483公克)及K他命16包(重66.67公克)等毒品，現場逮捕並帶回，毒品及尿液檢驗均呈現K他命反應。
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