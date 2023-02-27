陸戰官兵網路販槍交易畫面曝光 屏警佯裝買家逮人

海軍陸戰隊陸戰99旅徐姓士兵與鄧姓友在網路散布販售槍枝訊息，遭屏東枋寮警方盯上，員警佯裝買家聯繫欲購買槍枝進行偵查，25日緝捕徐嫌及鄧嫌2人，並查扣槍枝及子彈。（警方提供） 中央社 海軍陸戰隊陸戰99旅徐姓士兵與鄧姓友人網路散布販售槍枝訊息。屏東枋寮警方佯裝買家25日凌晨埋伏逮人，查扣改造槍枝及子彈；經屏檢複訊後2人均諭令10萬元交保。

依警方掌握監視器畫面，佯裝買家的員警25日凌晨與21歲徐姓士兵敲定以新台幣6萬5000元購買手槍1支、子彈20顆。相約在枋寮鄉一處釣蝦場交易，徐男手提裝有槍彈紙袋，員警上前拉開紙袋故作「看貨」，隨後一旁埋伏警力伺機衝向前，徐與一旁同夥鄧嫌趁隙逃逸遭警網逮捕。

屏東縣政府警察局枋寮分局今天新聞稿表示，偵查隊員警執行網路巡邏勤務時，發現海軍陸戰隊陸戰99旅的徐姓士兵與21歲的鄧男在網路通訊軟體上公開散布販賣槍枝訊息，由員警佯裝買家聯繫欲購買槍枝進行偵查，約定25日凌晨交易。

枋寮分局偵查隊副隊長謝明邦媒體受訪指出，當場逮捕徐、鄧2嫌，查扣改造手槍1支、子彈20顆、手機2支、自小客車1部等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦，訊後2人均諭令10萬元交保。對於現役軍人涉網路販槍，海軍陸戰隊指揮部新聞稿表明重懲及汰除立場，另經全面清查械彈並無短少。