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酒店經紀連假拚場不睡 蠻牛沒用吞「一日喪命散」毒品

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南郭姓年輕「酒店經紀」決定228連假拚經濟，超過兩天不睡覺日夜「載送小姐」，自認「喝蠻牛」等方法來提神沒用改吃「一日喪命散」、「含笑半步癲」等毒品。警方昨晚路檢時見一輛轎車內外一片狼藉，郭姓駕駛強顏歡笑卻眼皮打顫，員警關心問「這麼累了嗎？還開車。」沒想到他散發一股異味，仔細一看駕駛座油門踏板旁就藏著毒品逮捕送辦。

228連假台南永康警分局加強交通疏導、夜間也在易肇事路口維護交通安全。昨天深夜大灣派出所員警在永大路口見一輛路過轎車外觀、車牌汙穢，車內也也雜亂不堪，以為有可能是失竊車。

大灣派出所長長林世璿表示，27歲郭姓男子見員警配合攔查，員警問他怎麼這麼勞累、累到眼皮打顫，轎車「密布蚊蟲髒汙」一片狼藉也沒整理。他稱因經濟壓力所迫，為了賺錢「平均兩天才睡一次覺」，才這麼精神不濟。因他散發一股毒品臭味，警員蘇御剴掃視車輛內赫然發現駕駛座旁有孔洞，仔細查看竟是多包毒品，郭稱能夠好幾天不睡覺全靠毒品提神。

警方調查，27歲郭姓男子是酒店經紀，連假期間不眠不休載送小姐到各地拚經濟，26日晚載送結束返家途中行經永大路遭攔查。員警發現駕駛座油門旁開了一個洞，洞內一只黑色塑膠袋有33包K他命，更出現警方近日頻繁查獲的「一日喪命散」及「含笑半步癲」87包，初步檢驗呈現二級毒品反應，郭尿液經檢測呈現毒品陽性反應。

郭表示，之所以有這麼多毒品，是因身體需要「充電」，一般的提神用品方法沒用。不過警方認為他持有大量毒品，不排除郭販售毒品可能，將進一步溯源調查。

永康分局長甘炎民表示，近期接連查獲多起類似毒咖啡包裝，將加強查緝並清查毒品來源、流向，販毒歹徒常利用各式包裝誘引不知情民眾施用新興毒品，呼籲民眾切勿因新奇包裝而收受、食用、或購買來路不明粉末，「不法分子」切勿心存僥倖、以身試法。

酒店經紀連假拚場不睡蠻牛沒用，改吞「一日喪命散」被捕送辦。記者周宗禎／翻攝
酒店經紀連假拚場不睡蠻牛沒用，改吞「一日喪命散」被捕送辦。記者周宗禎／翻攝
郭憲男子在駕駛座旁打洞藏毒品。記者周宗禎／翻攝
郭憲男子在駕駛座旁打洞藏毒品。記者周宗禎／翻攝
郭憲男子在駕駛座油門踏板旁打洞藏放毒品。記者周宗禎／翻攝
郭憲男子在駕駛座油門踏板旁打洞藏放毒品。記者周宗禎／翻攝

毒品 連假

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