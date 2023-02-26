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新北婦假投資被騙7次2000萬 警逮2車手法院收押

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區7旬楊姓婦人誤信詐騙集團話術，前後被騙7次約2000萬元，以面交方式付錢給車手，楊婦兒子發現「媽媽怪怪的」，頻頻借錢，詢問驚覺「被詐騙了」報警。警方趁詐團車手「第8次」收款400萬元現金時，一舉逮捕2車手，警詢後送辦法院裁定收押。

永和分局新生派出所21日獲報，民眾稱「媽媽被詐騙了，頻頻向親友借錢」，員警介入詢問認定遭詐騙，楊婦（72歲）去年12月看到Line群組投資詐騙訊息，信以為真，陸續在「Hewedal」網站砸下鉅款，投資股票。

警方調查，楊婦去年12月被詐騙第1次，今年1月又被詐騙4次、2月也被詐騙2次，詐騙集團前後共得手約現金2000萬元。詐團食髓知味，2月22日第8次相約面交收取400萬元現金。

楊婦金錢越投越多，想要領取獲利金額，但詐團稱「領錢要手續費」，楊婦手頭所剩無幾，硬著頭皮向親友借錢，所幸兒子聊天時得知「媽媽怪怪的、一直在借錢」，詢問才發現，原來媽媽誤信投資話術，立刻報警。

警方獲悉楊婦跟詐團相約22日下午2點多，在永和永平高中側門面交，部署警力埋伏逮人，一舉逮捕面交車手高姓男子（25歲）、陳姓男子（21歲），他們推拖「我們在換錢，不是車手」，但楊婦指證歷歷「之前面交都是他們」，警方查扣手機6支、點鈔機1台、毒品大麻等罪證，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌送辦，檢方訊後聲押，法院裁准。

永和警分局長李崇偉提醒，「識詐」不可不知，假投資真詐騙屢見不鮮，民眾接收相關訊息時，只要提到錢就要小心，也呼籲子女要多關心長者投資行為，有異常務必再三追問，以免遭詐後悔莫及。警方將持續擴大追查詐欺集團上游，打擊不法，保障民眾財產安全。

永和警方在大馬路上，埋伏逮捕詐欺車手2人，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
永和警方在大馬路上，埋伏逮捕詐欺車手2人，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
永和警方即時攔阻楊婦的400萬元。記者翁至成／翻攝
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永和警方查扣點鈔機1台。記者翁至成／翻攝
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永和警方在大馬路上，埋伏逮捕詐欺車手2人，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝
永和警方在大馬路上，埋伏逮捕詐欺車手2人，警詢後送辦，檢方聲押獲准。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 車手

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