影／桃園公祭黑衣人大亂鬥 交通錐淪武器還亮開山刀

桃園市蘆竹區南福街今上午爆發當街鬥毆，喪家友人在一名張姓建商的告別式上，疑因排隊起口角，雙方多達20多人大打出手，路邊交通錐、連桿都被拿來當武器，還有人被拍到揮舞開山刀；警方獲報到場時雙方已散場，警方已掌握滋事者身分，將通知到案究辦。

蘆竹警分局指出，這起鬥毆今中午12時15分發生在蘆竹區南福街179號某民宅公祭會場前，警方獲報隨即派員趕赴現場，不過滋事雙方均已離開，目前已掌握數名滋事者身分，正在追查並通知到案說明中，調查完畢後將以社會秩序維護法或相關法令究辦。

警方初步調查，滋事者是喪家友人，今天公祭在排隊進場時，雙方因細故發生口角，演變成肢體衝突，最後雙方不歡而散，各自離去，當事人目前還未向警方報案或提告。