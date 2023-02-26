鹿港警方偵破自助洗車場竊盜 緝捕過程偵防車還挨撞

彰化縣鹿港鎮本月接連發生2件自助洗車場投幣機竊案，鹿港警分局調閱監視器，掌握李姓男子涉案，警方昨天緝捕李男時，同時查獲他的3名友人涉嫌共同擁有毒品，過程中，還開車衝撞偵防車，警方詢後，今天將4人依加重竊盜罪、毒品危害防制條例罪及妨害公務罪嫌移送法辦。

警方調查，鹿港自助洗車業者的兩家洗車場的投幣機，本月分別被人撬開，共偷走3萬多元硬幣。警方據後，先調閱監視器，並比對竊賊犯案路線與手法，研判是專以自助洗車場做為行竊對象，並鎖定李姓男子涉有重嫌。

警方經多日埋伏跟監，昨天發現李男出現在秀水鄉彰鹿路另一家自助洗車場，員警持槍一擁而上，迅速將車門打開，將剛進到車內的李姓男子與張姓友人制伏，車內起獲海洛因3.1公克及及萬用螺絲起子等犯案工具。

警方在緝捕李嫌過程中，李男的吳姓及黃姓友人則在另一輛黑色轎車上，他們見到警察，立即開車衝撞偵防車，造成偵防車受損，幸好員警未受傷，警方隨即將二人逮捕，並在車內起獲2包安非他命及吸食品等。