台南學甲88槍擊案主嫌洪政軍及槍手孔祥志犯後偷渡到大陸，昨遭押解回台，台南檢警上午偵訊中，洪、孔向幹員說「還是台灣好」，檢警掌握兩人是一起偷渡，至於幕後藏鏡人，持續追查中。

台南市刑大大隊長林宏昇上午短暫出面受訪，林表示，洪政軍及孔祥志對於開槍動機迄未吐實，至於是否與外界沸沸揚揚的光電利益及正副議長選舉有關？林宏昇說，持續偵辦中，檢警偵辦過程沒有任何壓力，「證據到那就辦到那！」

洪政軍及孔祥志偷渡到對岸過程眾說紛紜，據知，兩人稱是犯後一起搭漁船偷渡到大陸，媒體追問林宏昇證實兩人稱是一起偷渡，至於過程還要持續釐清。

檢警上午也傳喚多名證人到案，詳細身分稍晚將會說明，據知，洪政軍及孔祥志押解回台南過程時，也向幹員說在對岸逃亡日子不好過，「還是台灣好」。