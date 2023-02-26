學甲88槍擊案押解回台第一晚 洪政軍、孔祥志心境曝
台南學甲88槍擊案主嫌洪政軍及槍手孔祥志犯後偷渡到大陸，昨遭押解回台，台南檢警上午偵訊中，洪、孔向幹員說「還是台灣好」，檢警掌握兩人是一起偷渡，至於幕後藏鏡人，持續追查中。
台南市刑大大隊長林宏昇上午短暫出面受訪，林表示，洪政軍及孔祥志對於開槍動機迄未吐實，至於是否與外界沸沸揚揚的光電利益及正副議長選舉有關？林宏昇說，持續偵辦中，檢警偵辦過程沒有任何壓力，「證據到那就辦到那！」
洪政軍及孔祥志偷渡到對岸過程眾說紛紜，據知，兩人稱是犯後一起搭漁船偷渡到大陸，媒體追問林宏昇證實兩人稱是一起偷渡，至於過程還要持續釐清。
檢警上午也傳喚多名證人到案，詳細身分稍晚將會說明，據知，洪政軍及孔祥志押解回台南過程時，也向幹員說在對岸逃亡日子不好過，「還是台灣好」。
台南市議員蔡育輝上午也表示，感謝對岸公安幫忙，兩岸打擊犯罪不法交流模式確實相當重要，還要持續強化下去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言