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影／88槍案主嫌晚間押解回台南 警局長：會再抓更多人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

震驚全國的台南學甲88槍擊案，幕後主使綽號紅龜仔的洪政軍以及槍手孔祥志晚間由荷槍警察押解回台南市警局，面對媒體詢問有沒有什麼利益糾葛，誰指使你們？和光電利益有關嗎？有哪位民代資助？孔祥志有聽到媽媽的呼喚嗎？但兩人全程面無表情，隨後帶回刑警大隊進行人別訊問後完成到案程序，預計明天再進行偵訊。

台南市警局長廖宗山上任一個多月案情就有重大突破，並將洪政車及孔祥志從大陸公安逮捕並引渡回台，廖宗山說，都是大家不眠不休的跟監埋伏，匯整出來最重要的線索，再提供給刑事局兩岸科，將線索交由大陸公安。

據了解，洪政軍及孔祥志2人是案發後不久就潛逃到大陸，外傳有重量級民代協助潛逃，廖宗山說，沒有接到相關線報但會再查證，他透露還會再捉更多人，至少接應2人及逃亡路線安排，都是警方專案小組會再深入追查。

台南市警察局長廖宗山面對案情三緘其口。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局長廖宗山面對案情三緘其口。記者吳淑玲／攝影
台南學甲88槍幕後主使紅龜仔洪政軍晚間押解國台南市警局，面無表情。記者吳淑玲／攝影
台南學甲88槍幕後主使紅龜仔洪政軍晚間押解國台南市警局，面無表情。記者吳淑玲／攝影
台南學甲88槍槍手孔祥志晚間押解國台南市警局，面無表情。記者吳淑玲／攝影
台南學甲88槍槍手孔祥志晚間押解國台南市警局，面無表情。記者吳淑玲／攝影

台南 公安 警察

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