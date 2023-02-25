影／88槍擊案主嫌槍手押回台南 犯案動機待查

台南學甲88槍槍擊案涉嫌策畫的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志解送返台。檢警表示，兩人案發後不久就潛逃出境前往大陸，上個月中旬在福建泉州被大陸公安逮捕；不過兩人逃亡路線、幕後協助偷渡以及在對岸接應等相關細節以及有多少共犯等都表示「還需要進一步查證」。

槍擊案專案小組下午3點左右在桃園接手押解兩名嫌犯回台南，經過3個多小時車程、晚間兩人先後6點45分步入市警局留置室，兩人全程面無表情、不發一語，預計送往市刑大留置、明天上午偵訊。