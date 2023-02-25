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影／88槍擊案主嫌槍手押回台南 犯案動機待查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南學甲88槍槍擊案涉嫌策畫的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志解送返台。檢警表示，兩人案發後不久就潛逃出境前往大陸，上個月中旬在福建泉州被大陸公安逮捕；不過兩人逃亡路線、幕後協助偷渡以及在對岸接應等相關細節以及有多少共犯等都表示「還需要進一步查證」。

槍擊案專案小組下午3點左右在桃園接手押解兩名嫌犯回台南，經過3個多小時車程、晚間兩人先後6點45分步入市警局留置室，兩人全程面無表情、不發一語，預計送往市刑大留置、明天上午偵訊。

檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、市警局長廖宗山接續說明洪政軍及孔祥志犯案後逃逸到大陸大致過程，感謝大陸警方能夠配合共同打擊犯罪。不過對於兩人犯案動機、還有多少共犯在逃、幕後藏鏡人等相關細節都表示「目前還不清楚、需要再查證」。

88槍擊案槍手孔祥志晚間押回台南 ，全程面無表情、不發一語。記者周宗禎／攝影
88槍擊案槍手孔祥志晚間押回台南 ，全程面無表情、不發一語。記者周宗禎／攝影
88槍擊案槍手孔祥志晚間押回台南 ，全程面無表情、不發一語。記者周宗禎／攝影
88槍擊案槍手孔祥志晚間押回台南 ，全程面無表情、不發一語。記者周宗禎／攝影
88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍晚間押回台南 ，全程面無表情、不發一語。記者周宗禎／攝影
88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍晚間押回台南 ，全程面無表情、不發一語。記者周宗禎／攝影

台南 槍擊 桃園

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