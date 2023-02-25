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台南學甲88槍擊案主嫌槍手落網月餘 陸方昨才通知引議論

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南學甲88槍槍擊案涉嫌策畫的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志今解送返台。不過兩人其實上個月中旬就被大陸警方逮捕，為何拖延一個多月到昨天才通知台灣刑事局，引發外界議論；不過檢警都低調稱「會再深入了解」，不願意表示看法。

檢警大致說明案情，宣示「辦到底」；不過兩人偷渡路線、被捕過程、到底還有多少共犯在逃「都還待查證」，地方關切的幕後政治動機、是否涉及龐大光電利益都未說明。

刑事局長李西河、市警局長廖宗山都否認警方有「台南佳里前民代先到大陸接應」的情資；會訊問兩名嫌犯了解在台協助偷渡及對岸接應者身分。

廖宗山表示，案發後孔、洪各自偷渡，都在大陸福建泉州上岸，專案小組去年12月中旬得知兩人已逃往大陸，通報刑事局循兩岸管道通報大陸警方協助查緝。上個月中旬大陸警方逮捕兩人，前天告知刑事局派員前往押解回台。

台南學甲槍擊案主嫌洪政軍晚間押解回台南，落網月餘陸方昨才通知引議論。記者周宗禎／攝影
台南學甲槍擊案主嫌洪政軍晚間押解回台南，落網月餘陸方昨才通知引議論。記者周宗禎／攝影
台南學甲槍擊案槍手孔祥志晚間押解回台南，落網月餘陸方昨才通知引議論。記者周宗禎／攝影
台南學甲槍擊案槍手孔祥志晚間押解回台南，落網月餘陸方昨才通知引議論。記者周宗禎／攝影

偷渡 台南 福建

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