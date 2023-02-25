台南學甲槍擊主嫌槍手落網 有賴兩岸打擊犯罪機制
台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志潛逃出境，落腳處不明，但專案小組事前掌握已逃到中國福建，透過兩岸共同打擊犯罪機制，才將2人押解返台。
台南檢警專案小組偵辦學甲88槍槍擊案，傳喚及拘提14人到案，其中策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男陸續遭逮收押，但洪政軍、孔祥志失去蹤影，當時警方一度推測孔祥志逃到東南亞國家，孔母還出面喊話要兒子快回來投案。
台南市警局發布新聞稿指出，專案小組全力追查，發現洪、孔已潛逃到中國福建，台南市警局將情資送往警政署刑事警察局兩岸科，透過「兩岸共同打擊犯罪機制」協調溝通，將2人逮捕到案，今天下午押解返台。
台南地檢署檢察官錢鴻明及專案小組，北上桃園機場辦理洪、孔2人入境後押解返回台南程序，但因押解回台南時已入夜，依法不得於夜間訊問，預定明天專案小組初訊後，再交由檢察官複訊。
台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍；洪政軍和孔祥志因逃亡而遭通緝。
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