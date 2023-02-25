快訊

被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅認了：年少輕狂沒好好保養

集氣！安溥雄蛋開唱倒數7天突延期 因劇痛緊急入院

台南學甲槍擊主嫌槍手落網 有賴兩岸打擊犯罪機制

中央社／ 台南25日電

台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志潛逃出境，落腳處不明，但專案小組事前掌握已逃到中國福建，透過兩岸共同打擊犯罪機制，才將2人押解返台。

台南檢警專案小組偵辦學甲88槍槍擊案，傳喚及拘提14人到案，其中策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男陸續遭逮收押，但洪政軍、孔祥志失去蹤影，當時警方一度推測孔祥志逃到東南亞國家，孔母還出面喊話要兒子快回來投案。

台南市警局發布新聞稿指出，專案小組全力追查，發現洪、孔已潛逃到中國福建，台南市警局將情資送往警政署刑事警察局兩岸科，透過「兩岸共同打擊犯罪機制」協調溝通，將2人逮捕到案，今天下午押解返台。

台南地檢署檢察官錢鴻明及專案小組，北上桃園機場辦理洪、孔2人入境後押解返回台南程序，但因押解回台南時已入夜，依法不得於夜間訊問，預定明天專案小組初訊後，再交由檢察官複訊。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍；洪政軍和孔祥志因逃亡而遭通緝。

台南 槍擊 桃園機場

延伸閱讀

學甲88槍案兩嫌回台 重裝警力押解回台南釐清案情

學甲88槍擊案兩嫌押解回台南 預定明天偵訊

台南學甲槍擊案主嫌及槍手落網 黃偉哲盼還原真相

學甲槍擊案2嫌中國落網 刑事局：兩岸合作打擊犯罪

相關新聞

學甲88槍擊案兩嫌押解回台南 預定明天偵訊

台南學甲88槍擊案在逃的外號「紅龜仔」洪政軍教唆小弟孔祥志開槍後，洪、孔潛逃大陸，經刑事局與大陸交涉今天下午由警方押解返...

獨／掌握資助逃亡藏鏡人 88槍案兩嫌行蹤曝光落網

去年九合一選舉涉嫌掃射88槍，引起台灣社會一片震撼的洪政軍、孔祥志兩犯嫌，在兩岸合作共同打擊犯罪下，今下午兩點將押解返台...

台南學甲88槍擊兩嫌大陸落網 預計下午兩點押解回台

民進黨前中執委郭再欽原工廠和前市議員謝財旺服務處，九合一選舉前被人掃射88槍，警方鎖定主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉...

學甲88槍擊案兩嫌押解回台 檢方親自專程北上押人

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人在偷渡到大陸後落網，經刑事局兩...

台南學甲88槍案兩嫌大陸落網 下午押解回台

•民進黨前中執委郭再欽原工廠和前市議員謝財旺服務處，九合一選舉前被人掃射88槍，警方鎖定主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人偷渡到大陸，警方將2人在台涉案情形轉告大陸公安，前天（23日）大陸警方告知人犯已經查緝到案。刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯，今天下午搭機返台。2名嫌犯下機後由4名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝押解，完成通關手續後由台南市警局霹靂小組接手，台南地檢署指出，因押解回台南時已夜間，警方專案小組明天訊問後，再由檢察官複訊。

台南學甲88槍案主嫌槍手落網 受害議員「不方便評論」

台南學甲88槍槍擊案前市議員謝財旺服務處被連開至少30槍，震驚地方。兩嫌被逮今天押解返台。謝財旺電話一直語音信箱，他的女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦