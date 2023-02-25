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台南學甲88槍案主嫌槍手落網 受害議員「不方便評論」
台南學甲88槍槍擊案前市議員謝財旺服務處被連開至少30槍，震驚地方。兩嫌被逮今天押解返台。謝財旺電話一直語音信箱，他的女兒新科議員謝舒凡委由助理表示「不方便評論」。
88槍槍擊案涉案槍手孔祥志、主謀「紅龜」洪政軍逃亡108天在大陸落網今押解返台。當時遭開槍的謝財旺學甲中正路服務處，在謝舒凡當選議員後搬遷到新生路，今天服務處今天沒開張。謝舒凡助理表示，議員今天持續跑行程，對於兩嫌落網「不方便評論」。
涉案槍手孔祥志去年11月先到民進黨前中執委郭再欽已出售的廠房連開58槍後，再到前市議員謝財旺學甲中正路的服務處開30槍後逃逸。
警方專案小組查出涉案人除主謀洪政軍、提供槍枝的蔡金郎、北上取槍的楊展華、謝俊誠、槍手孔祥志、接應槍手的李奇漢及另共犯郭建彰。孔祥志、洪政軍潛逃大陸，其餘遭羈押至今。
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