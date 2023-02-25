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台南88槍擊案 警方年前鎖定兩人偷渡藏匿大陸協調逮捕
台南學甲88槍槍擊案涉嫌策畫的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志下午押解返台。專案小組表示，去年四波行動共逮捕、傳喚14名相關共犯及關係人到案，共犯5人由聲請羈押獲准，但洪政軍及槍手孔祥志不見蹤跡，春節前確認二人透過管道偷渡大陸福建。
專案小組表示，經陳報警政署刑事局透過「兩岸共同打擊犯罪機制」多日努力協調及溝通，終於順利將洪、孔二嫌解送回台，「特別感謝刑事警察局兩岸科的協助」。
市警局長廖宗山表示，台南不容許任何不法份子逍遙法外，只要敢在台南犯案，「不論犯罪者逃到天涯海角，絕對都有決心與能力將歹徒繩之以法」。專案小組將對二嫌立即進行詢問調查，查明槍擊案真正動機，追查作案槍枝及交通工具下落，並嚴查偷渡管道，務必一舉追查所有共犯及幕後教唆主嫌等，還原本真相。不過檢方表示，因為回到台南時間已晚，明天才會偵訊兩名嫌犯。
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