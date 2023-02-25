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影／台南88槍案兩嫌於大陸落網 今天下午押解返台

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志，案發後潛逃出境，由泉州登陸，在我方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯，於今天下午搭機返台。兩名嫌犯下機後由四名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝押解，完成通關手續後由台南市警局霹靂小組接手，過程兩名嫌犯不發一語。

此案受社會各界關注，警政署長黃明昭也特別前往機場，從下機到到出境大廳移交給台南市警局，全程陪同，完成交接後也開記者會感謝大陸警方的合力追查。

黃明昭表示專案小組在去年12月就已鎖定嫌犯潛逃到大陸，立即將相關情資提供給大陸警方，在前天（23日）大陸警方告知人犯已經查緝到案，希望盡速遣送回台。警政署長黃明昭也呼籲想要作奸犯科的歹徒不要心存僥倖，警方跟檢察官絕對有能力將其繩之以法。

刑事局指出，回顧過去6年，兩岸警方總計共同偵破45件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯621人，其中查獲詐欺犯罪集團32件544人，毒品犯罪11件60人，擄人勒贖、殺人、強盜、洗錢等案件2件17人，另遣返潛逃大陸刑事犯與刑事嫌疑犯56人，協助陸方遣返陸嫌共5人。

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），案發後潛逃出境，在我方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，今天下午搭機返台。記者葉信菉／攝影
台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），案發後潛逃出境，在我方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，今天下午搭機返台。記者葉信菉／攝影
此案受社會各界關注，警政署長黃明昭（右）也特別前往機場，從下機到到出境大廳移交給台南市警局，全程陪同，完成交接後也開記者會感謝大陸警方的合力追查。記者葉信菉／攝影
此案受社會各界關注，警政署長黃明昭（右）也特別前往機場，從下機到到出境大廳移交給台南市警局，全程陪同，完成交接後也開記者會感謝大陸警方的合力追查。記者葉信菉／攝影
台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志，案發後潛逃出境，在我方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，今天下午搭機返台。記者葉信菉／攝影
台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志，案發後潛逃出境，在我方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，今天下午搭機返台。記者葉信菉／攝影
兩名嫌犯下機後由四名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝押解，完成通關手續後由台南市警局霹靂小組接手，過程兩名嫌犯不發一語。記者葉信菉／攝影
兩名嫌犯下機後由四名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝押解，完成通關手續後由台南市警局霹靂小組接手，過程兩名嫌犯不發一語。記者葉信菉／攝影

黃明昭 台南 毒品

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