影／台南88槍案兩嫌於大陸落網 今天下午押解返台

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志，案發後潛逃出境，由泉州登陸，在我方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯，於今天下午搭機返台。兩名嫌犯下機後由四名刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝押解，完成通關手續後由台南市警局霹靂小組接手，過程兩名嫌犯不發一語。

此案受社會各界關注，警政署長黃明昭也特別前往機場，從下機到到出境大廳移交給台南市警局，全程陪同，完成交接後也開記者會感謝大陸警方的合力追查。

黃明昭表示專案小組在去年12月就已鎖定嫌犯潛逃到大陸，立即將相關情資提供給大陸警方，在前天（23日）大陸警方告知人犯已經查緝到案，希望盡速遣送回台。警政署長黃明昭也呼籲想要作奸犯科的歹徒不要心存僥倖，警方跟檢察官絕對有能力將其繩之以法。