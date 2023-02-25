學甲88槍擊案兩嫌押解回台南 預定明天偵訊

台南學甲88槍擊案在逃的外號「紅龜仔」洪政軍教唆小弟孔祥志開槍後，洪、孔潛逃大陸，經刑事局與大陸交涉今天下午由警方押解返台，台南地檢署指出，因押解回台南時已夜間，依刑事訴訴法規定不得於夜間訊問，警方專案小組明天訊問後，再由檢察官複訊。

台南地檢署指出，去年11月10日上午6時許，接台南市警局通報，當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在台南學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路市議員謝舒凡競選總部鐵門也遭掃射30槍。檢察長立即指示分案偵辦，並由檢察官組成專案小組積極指揮。

檢方指出，去年12月6日對畏罪潛逃的槍手孔祥志發布通緝，隔天拘提當時接應孔祥志的共犯李奇漢，訊後向法院聲請羈押獲准。12月14日再次拘提前曾遭法院交保6萬元的郭建彰，及與共犯洪政軍共同策畫此案的楊展華到案，經檢察官訊問後，隔天向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組12月16日分別前往新北市拘提於案發前提供楊展華槍枝的蔡金郎，及前往高雄市拘提搭載楊展華前往取槍的謝俊誠到案，2人訊後隔天也向法院聲請羈押禁見獲准，經過4波查緝行動，共羈押5名共犯。

專案小組經過3個多月來的追查，獲悉遭通緝的共犯洪政軍及孔祥志兩人逃往大陸地區，由刑事局與大陸地區交涉，今天下午1時許將洪、孔2名共犯押解返台，由桃園機場入境，專案小組檢察官錢鴻明與警方共同前往桃園機場，處理2名共犯入境後押解返回台南。