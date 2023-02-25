快訊

全國缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題癥結3方面：藥價砍太深

不滿被說醜 新北某國中女學生撂人逼同窗下跪磕頭道歉

港名媛蔡天鳳慘死 好友曝前夫曾痛哭：為什麼報警前不通知我？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學甲88槍擊案兩嫌押解回台南 預定明天偵訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南學甲88槍擊案在逃的外號「紅龜仔」洪政軍教唆小弟孔祥志開槍後，洪、孔潛逃大陸，經刑事局與大陸交涉今天下午由警方押解返台，台南地檢署指出，因押解回台南時已夜間，依刑事訴訴法規定不得於夜間訊問，警方專案小組明天訊問後，再由檢察官複訊。

台南地檢署指出，去年11月10日上午6時許，接台南市警局通報，當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在台南學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路市議員謝舒凡競選總部鐵門也遭掃射30槍。檢察長立即指示分案偵辦，並由檢察官組成專案小組積極指揮。

檢方指出，去年12月6日對畏罪潛逃的槍手孔祥志發布通緝，隔天拘提當時接應孔祥志的共犯李奇漢，訊後向法院聲請羈押獲准。12月14日再次拘提前曾遭法院交保6萬元的郭建彰，及與共犯洪政軍共同策畫此案的楊展華到案，經檢察官訊問後，隔天向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組12月16日分別前往新北市拘提於案發前提供楊展華槍枝的蔡金郎，及前往高雄市拘提搭載楊展華前往取槍的謝俊誠到案，2人訊後隔天也向法院聲請羈押禁見獲准，經過4波查緝行動，共羈押5名共犯。

專案小組經過3個多月來的追查，獲悉遭通緝的共犯洪政軍及孔祥志兩人逃往大陸地區，由刑事局與大陸地區交涉，今天下午1時許將洪、孔2名共犯押解返台，由桃園機場入境，專案小組檢察官錢鴻明與警方共同前往桃園機場，處理2名共犯入境後押解返回台南。

檢方指出，因押解回台南時已夜間，依刑事訴訟法規定司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間訊問，2名共犯將於明天經警方專案小組訊問後，再由檢察官複訊。

洪、孔兩嫌因押解回台南時已夜間，依刑事訴訟法規定司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間訊問，2名共犯將於明天經警方專案小組訊問後，再由檢察官複訊。圖／讀者提供
洪、孔兩嫌因押解回台南時已夜間，依刑事訴訟法規定司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間訊問，2名共犯將於明天經警方專案小組訊問後，再由檢察官複訊。圖／讀者提供
涉台南學甲88槍擊案的洪政軍、孔祥志潛逃大陸，經刑事局與大陸交涉今天下午由警方押解返台。圖／讀者提供
涉台南學甲88槍擊案的洪政軍、孔祥志潛逃大陸，經刑事局與大陸交涉今天下午由警方押解返台。圖／讀者提供

台南 桃園機場 檢察官

延伸閱讀

台南學甲槍擊案主嫌及槍手落網 黃偉哲盼還原真相

學甲槍擊案2嫌中國落網 刑事局：兩岸合作打擊犯罪

台南88槍案兩嫌自陸押回台 警政署由衷感謝公安協助

涉88槍擊「紅龜仔」和槍手傳落網 台南藍軍：速公布真相

相關新聞

學甲88槍擊案兩嫌押解回台南 預定明天偵訊

台南學甲88槍擊案在逃的外號「紅龜仔」洪政軍教唆小弟孔祥志開槍後，洪、孔潛逃大陸，經刑事局與大陸交涉今天下午由警方押解返...

獨／掌握資助逃亡藏鏡人 88槍案兩嫌行蹤曝光落網

去年九合一選舉涉嫌掃射88槍，引起台灣社會一片震撼的洪政軍、孔祥志兩犯嫌，在兩岸合作共同打擊犯罪下，今下午兩點將押解返台...

台南學甲88槍擊兩嫌大陸落網 預計下午兩點押解回台

民進黨前中執委郭再欽原工廠和前市議員謝財旺服務處，九合一選舉前被人掃射88槍，警方鎖定主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉...

學甲88槍擊案兩嫌押解回台 檢方親自專程北上押人

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人在偷渡到大陸後落網，經刑事局兩...

學甲88槍案兩嫌回台 重裝警力押解回台南釐清案情

涉嫌在九合一大選前在台南學甲開88槍的主嫌洪政軍、槍手孔祥志，在兩岸共打合作的默契下，今天下午2點33分從大陸福建泉州經...

88槍案主嫌落網 謝龍介：江湖傳言風風雨雨後續恐刀光劍影

台南市學甲88槍擊案幕後主嫌和槍手在大陸落網，下午將引渡回國，國民黨台南市前市議謝龍介表示，肯定檢警調辦案，後續要求檢察官針對案情內幕好好偵辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦