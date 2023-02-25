台南學甲槍擊案主嫌及槍手落網 黃偉哲盼還原真相

台南市長黃偉哲希望速釐清88槍槍擊案真相。圖／台南市政府提供 台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，今天押解返台；台南市長黃偉哲肯定警方辛勞，希望儘速還原全案真相。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，感謝警方辛苦追緝洪、孔2人到案，相信市民及全國人民也關注此案，希望儘速還原真相，將涉案相關人等繩之於法。

去年九合一大選參選台南市長失利的前國民黨籍台南市議員謝龍介，則肯定剛上任1個月的台南市警察局長廖宗山，在兩岸關係低迷下引渡犯嫌。他表示，台南地檢署應偵辦此案到底有多少官商勾結及黑吃黑，釐清光電案內幕，還給全國人民及市民一個真相。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，但被列為策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男遭逮收押。